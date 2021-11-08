По каким адресам тулякам в ноябре отключат газ

Фото: АО "Тулагоргаз".

В ноябре специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах, а также проверят герметичность газопроводов. При этом у абонентов временно отключат газоснабжение.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

8 ноября с 12.00 до 18.00:

ул. Седова, 27,

ул. Седова, 29,

Бухоновский пер., 8.

с 10.00 до 17.00:

ул. Кутузова, 146,

ул. Кутузова, 15-б.

9 ноября с 12.00 до 18.00:

ул. Клюева, 10,

Красноармейский пр., 46.

С 10.00 до 17.00: ул. Кутузова, 15-б.

10 ноября с 12.00 до 18.00:

ул. Станиславского, 16,

ул. Дм. Ульянова, 9.

С 10.00 до 17.00: ул. Кутузова, 15-б.

11 ноября с 10.00 до 17.00: ул. Кутузова, 15-б.

15 ноября с 12.00 до 18.00:

ул. Кутузова, 128,

ул. Приупская, 23,

ул. Л. Толстого, 122,

ул. Тургеневская, 74/114,

ул. Л. Толстого, 114/74.

С 10.00 до 17.00:

ул. Металлургов, 84-б.

ул. Доватора, 6.

16 ноября с 10.00 до 17.00:

ул. Металлургов, 84-б.

ул. Доватора, 6.

17−18 ноября с 10.00 до 17.00: ул. Металлургов, 84-б.

23−25 ноября с 10.00 до 17.00: ул. Баженова, 10-б.

«Тулагоргаз» просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также тех, кто находится на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.

Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37 либо сделать заявку на сайте.