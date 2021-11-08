По каким адресам тулякам в ноябре отключат газ
Публикуем список домов.
В ноябре специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах, а также проверят герметичность газопроводов. При этом у абонентов временно отключат газоснабжение.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
8 ноября с 12.00 до 18.00:
- ул. Седова, 27,
- ул. Седова, 29,
- Бухоновский пер., 8.
с 10.00 до 17.00:
- ул. Кутузова, 146,
- ул. Кутузова, 15-б.
9 ноября с 12.00 до 18.00:
- ул. Клюева, 10,
- Красноармейский пр., 46.
С 10.00 до 17.00: ул. Кутузова, 15-б.
10 ноября с 12.00 до 18.00:
- ул. Станиславского, 16,
- ул. Дм. Ульянова, 9.
С 10.00 до 17.00: ул. Кутузова, 15-б.
11 ноября с 10.00 до 17.00: ул. Кутузова, 15-б.
15 ноября с 12.00 до 18.00:
- ул. Кутузова, 128,
- ул. Приупская, 23,
- ул. Л. Толстого, 122,
- ул. Тургеневская, 74/114,
- ул. Л. Толстого, 114/74.
С 10.00 до 17.00:
- ул. Металлургов, 84-б.
- ул. Доватора, 6.
16 ноября с 10.00 до 17.00:
- ул. Металлургов, 84-б.
- ул. Доватора, 6.
17−18 ноября с 10.00 до 17.00: ул. Металлургов, 84-б.
23−25 ноября с 10.00 до 17.00: ул. Баженова, 10-б.
«Тулагоргаз» просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также тех, кто находится на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.
Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37 либо сделать заявку на сайте.