На мосту в Узловой после ДТП сгорела машина

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В ночь на 8 ноября на мосту, который находится на въезде в Узловую (микрорайон Горняцкий, примерно 47-й километр автодороги «Тула-Новомосковск») произошло ДТП. По предварительной информации, Lada Granta врезался в бетонный блок и загорелся.

В результате ДТП пострадал 20-летний водитель. Молодого человека госпитализировали в местную больницу с различными повреждениями, в том числе закрытой черепно-мозговой травмой.

Местные жители считают, что одной из причин аварии мог стать ремонт моста. По их словам рабочие периодически переставляют бетонные блоки.