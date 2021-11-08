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На мосту в Узловой после ДТП сгорела машина
Фото: https://vk.com/uzlovaya_nesluhi

На мосту в Узловой после ДТП сгорела машина

Авария произошла возле микрорайона Горняцкий.

В ночь на 8 ноября на мосту, который находится на въезде в Узловую (микрорайон Горняцкий, примерно 47-й километр автодороги «Тула-Новомосковск») произошло ДТП. По предварительной информации, Lada Granta врезался в бетонный блок и загорелся.
 
В результате ДТП пострадал 20-летний водитель. Молодого человека госпитализировали в местную больницу с различными повреждениями, в том числе закрытой черепно-мозговой травмой.
 
Местные жители считают, что одной из причин аварии мог стать ремонт моста. По их словам рабочие периодически переставляют бетонные блоки.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:20 +2
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Тульская областьУзловая
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