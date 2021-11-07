Коронавирусные рейды: за сутки тульские полицейские составили 154 протокола за отсутствие маски

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Больше всего нарушителей – в магазинах и на остановках.

Полиция Тульской области в нерабочие и праздничные дни проводит рейды по выявлению коронавирусных нарушений со стороны граждан и организаций.

6 ноября на территории региона за отсутствие средств индивидуальной защиты полицейские составили 154 административных протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Из них на объектах розничной торговли — 96, на остановочных павильонах — 20, в зданиях и иных объектах — 29, на общественном транспорте — 8, в медицинских организациях — 1.

- В Белёве стражами порядка было выявлено предприятие общепита, которое обслуживало посетителя без QR-кода. По данному факту составлен административный протокол, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Полиция Тульской области напоминает жителям о важности соблюдения требований и рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной инфекции, а также выполнения установленных ограничений.