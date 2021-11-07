новости
новости
Регистрация
Как работает тульский онкодиспансер в период пандемии: репортаж
Фото Зинаиды Набиевой.

Как работает тульский онкодиспансер в период пандемии: репортаж

Ежегодно в Тульской области выявляется до 7000 случаев онкологии, 15% – во время диспансеризации.

Попасть в отделение хирургии онкологического диспансера можно только при отрицательном тесте на ковид и при наличии медицинской маски. И журналисты — не исключение. Экспресс-тест делается на входе в отделение. У всех мазки отрицательные, значит можно продолжить работу.

Заведующий Сергей Шишкин поясняет, что в связи с эпидобстановкой в отделении запрещены посещения пациентов родственниками. Также ограничены передвижения медперсонала между отделениями — только при необходимости.

Эти меры — необходимое условие для всех, ведь здоровье пациентов с онкологией требует особо внимательного отношения. В остальном же в отделении ведется плановая работа, независимо от того, нерабочие ли дни или рабочие, ведь если пациенту требуется операция, значит ее необходимо провести в кратчайшие сроки. Именно поэтому плановые операции не останавливаются.

В этом отделении знают цену времени, поэтому пациентам нет необходимости тратить его и силы на обследования. Все необходимые анализы они сдают при поддержке системы медицинского помощника — специальной горячей линии. Специалисты обзванивают пациентов, готовящихся к плановой операции, и рассказывают, какие обследования нужно пройти, записывают на прием к врачу или на сдачу анализов. Не позднее чем за два дня до госпитализации пациенты сдают тест на коронавирус на базе онкодиспансера.

- Если тест оказывается положительным, то пациенту звонит сотрудник горячей линии и сообщает об этом. Если возникает потребность в срочной операции и нет времени на сдачу ПЦР-теста, например, пациента привозит скорая, то мы делаем ему экспресс-тест, - рассказывает Григорий Саневич, и.о. заместителя главного врача по медицинской части Тульского областного онкологического диспансера.

Ежегодно в Тульской области выявляется до 7000 случаев онкологии, 15% - во ходе диспансеризации. Из них порядка 1000 требуют оперативного вмешательства.

Среди самых распространенных видов опухолей — опухоли толстой кишки, на втором месте — рак желудка, печени и поджелудочной железы.

Григорий Саневич видит причину не только в неправильном питании, но и возрасте пациентов.

- В Тульской области постепенно растет средняя продолжительность жизни, но чем старше человек, тем больше рисков развития у него различных злокачественных новообразований, — поясняет врач. — Средний возраст наших пациентов — 70 лет. Но есть и 90-летние.

Внимательное отношение к своему здоровью и раннее выявление заболевания — залог успешного лечения. Ведь в этом случае даже при необходимости оперативного вмешательства у пациента есть шанс быстро восстановиться и вернуться к обычной жизни. В этом ему помогают лапароскопические операции — через небольшие надрезы в брюшной стенке вводятся медицинские манипуляторы, при помощи которых врач удаляет пораженный участок, минимально травмируя окружающие ткани. Такие операции, в основном, хорошо переносят пациенты любого возраста.

Также в Тульской области нередки опухоли мягких тканей. С такой проблемой столкнулась Валентина Бобкова из Новомосковска. Опухоль выросла на руке буквально за два месяца. Женщине неделю назад провели операцию, и теперь пациентка идет на поправку.

- Рука сильно болела. Как пояснили врачи, опухоль давила на нервные окончания, и из-за этого возникала боль. Спасибо большое врачам, у них золотые руки! Сейчас я уже без труда могу двигать рукой, — рассказывает Валентина Бобкова. — Медперсонал здесь очень внимательный. Чувствую себя хорошо и надеюсь, что скоро выпишут домой.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в областном онкодиспансере проводится масштабное обновление лечебного и диагностического оборудования. За последние два года приобретены два линейных ускорителя, аппараты РКТ и МРТ, рентген-аппарат, аппарат для близкофокусной терапии.
 
Продолжается строительство нового онкологического центра на Калужском шоссе. Его открытие позволит оказывать хирургическую и другие виды помощи онкобольным на качественно новом уровне.
 
Галерея
Как работает тульский онкодиспансер в период пандемии, Фото: 1
Как работает тульский онкодиспансер в период пандемии, Фото: 2
Как работает тульский онкодиспансер в период пандемии, Фото: 3
Как работает тульский онкодиспансер в период пандемии, Фото: 4
Как работает тульский онкодиспансер в период пандемии, Фото: 5
Как работает тульский онкодиспансер в период пандемии, Фото: 6
Как работает тульский онкодиспансер в период пандемии, Фото: 7
Как работает тульский онкодиспансер в период пандемии, Фото: 8
Как работает тульский онкодиспансер в период пандемии, Фото: 9
Как работает тульский онкодиспансер в период пандемии, Фото: 10
Как работает тульский онкодиспансер в период пандемии, Фото: 11
Как работает тульский онкодиспансер в период пандемии, Фото: 12
Как работает тульский онкодиспансер в период пандемии, Фото: 13
Как работает тульский онкодиспансер в период пандемии, Фото: 14
Как работает тульский онкодиспансер в период пандемии, Фото: 15
Как работает тульский онкодиспансер в период пандемии, Фото: 16
Как работает тульский онкодиспансер в период пандемии, Фото: 17
Как работает тульский онкодиспансер в период пандемии, Фото: 18
Как работает тульский онкодиспансер в период пандемии, Фото: 19
Как работает тульский онкодиспансер в период пандемии, Фото: 20
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:40 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Тульский областной клинический онкологический диспансеронкология
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле в ДТП с квадроциклом погиб мужчина
В Туле в ДТП с квадроциклом погиб мужчина
Коронавирусные рейды: за сутки тульские полицейские составили 154 протокола за отсутствие маски
Коронавирусные рейды: за сутки тульские полицейские составили 154 протокола за отсутствие маски
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.