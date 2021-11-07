Как работает тульский онкодиспансер в период пандемии: репортаж

Фото Зинаиды Набиевой.

Ежегодно в Тульской области выявляется до 7000 случаев онкологии, 15% – во время диспансеризации.

Попасть в отделение хирургии онкологического диспансера можно только при отрицательном тесте на ковид и при наличии медицинской маски. И журналисты — не исключение. Экспресс-тест делается на входе в отделение. У всех мазки отрицательные, значит можно продолжить работу.

Заведующий Сергей Шишкин поясняет, что в связи с эпидобстановкой в отделении запрещены посещения пациентов родственниками. Также ограничены передвижения медперсонала между отделениями — только при необходимости.

Эти меры — необходимое условие для всех, ведь здоровье пациентов с онкологией требует особо внимательного отношения. В остальном же в отделении ведется плановая работа, независимо от того, нерабочие ли дни или рабочие, ведь если пациенту требуется операция, значит ее необходимо провести в кратчайшие сроки. Именно поэтому плановые операции не останавливаются.

В этом отделении знают цену времени, поэтому пациентам нет необходимости тратить его и силы на обследования. Все необходимые анализы они сдают при поддержке системы медицинского помощника — специальной горячей линии. Специалисты обзванивают пациентов, готовящихся к плановой операции, и рассказывают, какие обследования нужно пройти, записывают на прием к врачу или на сдачу анализов. Не позднее чем за два дня до госпитализации пациенты сдают тест на коронавирус на базе онкодиспансера.

- Если тест оказывается положительным, то пациенту звонит сотрудник горячей линии и сообщает об этом. Если возникает потребность в срочной операции и нет времени на сдачу ПЦР-теста, например, пациента привозит скорая, то мы делаем ему экспресс-тест, - рассказывает Григорий Саневич, и.о. заместителя главного врача по медицинской части Тульского областного онкологического диспансера.

Ежегодно в Тульской области выявляется до 7000 случаев онкологии, 15% - во ходе диспансеризации. Из них порядка 1000 требуют оперативного вмешательства.

Среди самых распространенных видов опухолей — опухоли толстой кишки, на втором месте — рак желудка, печени и поджелудочной железы.

Григорий Саневич видит причину не только в неправильном питании, но и возрасте пациентов.

- В Тульской области постепенно растет средняя продолжительность жизни, но чем старше человек, тем больше рисков развития у него различных злокачественных новообразований, — поясняет врач. — Средний возраст наших пациентов — 70 лет. Но есть и 90-летние.

Внимательное отношение к своему здоровью и раннее выявление заболевания — залог успешного лечения. Ведь в этом случае даже при необходимости оперативного вмешательства у пациента есть шанс быстро восстановиться и вернуться к обычной жизни. В этом ему помогают лапароскопические операции — через небольшие надрезы в брюшной стенке вводятся медицинские манипуляторы, при помощи которых врач удаляет пораженный участок, минимально травмируя окружающие ткани. Такие операции, в основном, хорошо переносят пациенты любого возраста.

Также в Тульской области нередки опухоли мягких тканей. С такой проблемой столкнулась Валентина Бобкова из Новомосковска. Опухоль выросла на руке буквально за два месяца. Женщине неделю назад провели операцию, и теперь пациентка идет на поправку.

- Рука сильно болела. Как пояснили врачи, опухоль давила на нервные окончания, и из-за этого возникала боль. Спасибо большое врачам, у них золотые руки! Сейчас я уже без труда могу двигать рукой, — рассказывает Валентина Бобкова. — Медперсонал здесь очень внимательный. Чувствую себя хорошо и надеюсь, что скоро выпишут домой.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в областном онкодиспансере проводится масштабное обновление лечебного и диагностического оборудования. За последние два года приобретены два линейных ускорителя, аппараты РКТ и МРТ, рентген-аппарат, аппарат для близкофокусной терапии.

Продолжается строительство нового онкологического центра на Калужском шоссе. Его открытие позволит оказывать хирургическую и другие виды помощи онкобольным на качественно новом уровне.