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Жители Чернского района: «Мы уже 30 лет живем со средневековой канализацией в поселке»

Жители Чернского района: «Мы уже 30 лет живем со средневековой канализацией в поселке»

Местная администрация каждый год обещает отремонтировать сети, но всегда находится причина не делать.

Первые проблемы с канализацией в пос. Новое Покровское Чернского района возникли еще 30 лет назад. В 90-ые проблем хватало и без канализации, поэтому пытаться заставить местные власти устранить проблему жители начали спустя примерно 15 лет.

- Канализация у нас должна быть централизованная. Раньше, когда сети были исправны, с двух улиц — Зеленой и Юбилейной — стоки сливались в специальный резервуар в лесополосе, — рассказывает Джамиля, жительница поселка. — Трубы со временем сгнили, колодец обвалился, и потекло всё просто по улицам поселка. Постепенно резервуар, предназначенный для слива, запрос мусором, который в него скидывали жители ближайших домов.

Обращения с просьбой починить канализацию на протяжении 15 лет периодически поступали в местную администрацию, те кормили обещаниями, но ничего не менялось. В итоге поселок украсили канавы, отводящие канализацию от каждого дома на улицу.

Больше всех от такой средневековой канализации страдает дом № 6 по ул. Зеленой.

- Наш дом находится в конце улицы, да еще и в низине. Поэтому к нам сливаются отходы с двух улиц, — поясняет Джамиля. — Один поток идет мимо дома, другой — через участок к сараям. Из-за этого вонь и полчища комаров! Земля в огороде насытилась этими «гэ» и теперь непригодна для выращивания чего-либо. Да просто от этой вони дышать невозможно! С нашего участка канализация течет дальше — в посадку, а потом в реку Розка.

На наши обращения администрация только создает видимость работы. Поселковые главы меняются, а канализация так и течет! В этом году было миллион сходов и обещаний, что всё сделают 100%. Сначала думали, как правильно, потом смету составляли, потом погода подвела, после экскаваторщик не смог приехать, а он якобы один на весь район и не успевает нигде! Пока ждали, подорожал материал! И теперь нет денег, нужна новая смета, да и погода морозная, некогда им. Обещают, что на следующий год постараются сделать. Хамство сплошное!

Устав от бесконечных обещаний Джамиля от лица всех жителей поселка обратилась в редакцию Myslo, чтобы предать проблему огласке. Надеется, что прокуратура, министерство природы и экологии Тульской области обратят внимание на проблему, которая не решается десятилетия.
 
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Жители Чернского района: «Мы устали жить со средневековой канализацией в посёлке», Фото: 1
Жители Чернского района: «Мы устали жить со средневековой канализацией в посёлке», Фото: 2
Жители Чернского района: «Мы устали жить со средневековой канализацией в посёлке», Фото: 3
Жители Чернского района: «Мы устали жить со средневековой канализацией в посёлке», Фото: 4
Жители Чернского района: «Мы устали жить со средневековой канализацией в посёлке», Фото: 5
Жители Чернского района: «Мы устали жить со средневековой канализацией в посёлке», Фото: 6
Жители Чернского района: «Мы устали жить со средневековой канализацией в посёлке», Фото: 7
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:18 +1
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