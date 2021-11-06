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В Туле грузчик украл с фабрики элементы корпусной мебели

В Туле грузчик украл с фабрики элементы корпусной мебели

Полиция установила подозреваемого в краже.

В дежурную часть полиции поступило заявление от директора одной из местных фабрик. Мужчина пояснил, что со склада совершена кража элементов корпусной мебели.
 
В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские предположили, что к хищению может быть причастен кто-то из сотрудников компании. В дальнейшем данная версия подтвердилась.
 
50-летний грузчик данной фирмы признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.
В настоящее время в отделе полиции «Скуратовский» проводится процессуальная проверка.
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