В Туле грузчик украл с фабрики элементы корпусной мебели

В дежурную часть полиции поступило заявление от директора одной из местных фабрик. Мужчина пояснил, что со склада совершена кража элементов корпусной мебели.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские предположили, что к хищению может быть причастен кто-то из сотрудников компании. В дальнейшем данная версия подтвердилась.

50-летний грузчик данной фирмы признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.

В настоящее время в отделе полиции «Скуратовский» проводится процессуальная проверка.