Тульская область присоединится к Экодиктанту

Акция приурочена ко Всемирному дню рециклинга (это процесс, в который входит не только использование вторсырья, но также сбор мусора, обработка, переработка и реализация готовых изделий).

В этом году проект получил статус международного. Диктант напишут на русском, английском и испанском языках в 12 странах.

Проверить свою экологическую грамотность смогут все желающие. Открыта онлайн-регистрация для участников.

Диктант будет состоять из 25 вопросов. В течение 45 минут участники смогут не только проверить уровень своей экологической грамотности, но и повысить общий уровень экокультуры. Ожидается, что в этом году Экодиктант напишут более трёх миллионов человек.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов:

Юрий Панфилов С каждым годом растёт число людей, которые осознают свою роль в заботе об экологии и хотят разобраться, как правильно раздельно собирать мусор, сократить расходование энергии, помочь сохранению видов животных и растении?, занесённых в Красную книгу. Важно, чтобы каждый знал, как можно изменить свой образ жизни, чтобы снизить негативное влияние на окружающую среду.

Портал Экодиктант.рус продолжит свою работу и после мероприятия. На нем будут размещаться познавательные видеоуроки, комментарии экспертов и специалистов в сфере охраны окружающей среды, актуальные интервью. Экологический календарь поможет следить за важными событиями в природоохранной сфере, калейдоскоп экологических профессий – выбрать занятие по душе и работать в команде неравнодушных к сохранению родной природы. Портал будет развиваться как большой информационный экологический ресурс.