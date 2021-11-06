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Тульская область присоединится к Экодиктанту

Тульская область присоединится к Экодиктанту

С 14 по 21 ноября на портале Экодиктант.рус пройдёт экологический диктант.

Акция приурочена ко Всемирному дню рециклинга (это процесс, в который входит не только использование вторсырья, но также сбор мусора, обработка, переработка и реализация готовых изделий).
В этом году проект получил статус международного. Диктант напишут на русском, английском и испанском языках в 12 странах.
 
Проверить свою экологическую грамотность смогут все желающие. Открыта онлайн-регистрация для участников.
Диктант будет состоять из 25 вопросов. В течение 45 минут участники смогут не только проверить уровень своей экологической грамотности, но и повысить общий уровень экокультуры. Ожидается, что в этом году Экодиктант напишут более трёх миллионов человек.
 
Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов:
 

Юрий Панфилов

С каждым годом растёт число людей, которые осознают свою роль в заботе об экологии и хотят разобраться, как правильно раздельно собирать мусор, сократить расходование энергии, помочь сохранению видов животных и растении?, занесённых в Красную книгу. Важно, чтобы каждый знал, как можно изменить свой образ жизни, чтобы снизить негативное влияние на окружающую среду. 
 
Портал Экодиктант.рус продолжит свою работу и после мероприятия. На нем будут размещаться познавательные видеоуроки, комментарии экспертов и специалистов в сфере охраны окружающей среды, актуальные интервью. Экологический календарь поможет следить за важными событиями в природоохранной сфере, калейдоскоп экологических профессий – выбрать занятие по душе и работать в команде неравнодушных к сохранению родной природы. Портал будет развиваться как большой информационный экологический ресурс.
 
 
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Юрий Панфилов
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Тульская область
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