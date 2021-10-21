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Депутаты гордумы принимают участие в приемке объектов, благоустроенных по проекту «Наш город»
Фото: пресс-служба Тульской городской Думы.

Депутаты гордумы принимают участие в приемке объектов, благоустроенных по проекту «Наш город»

По ряду адресов работы уже приняты. У жителей и народных избранников не возникло каких-либо замечаний и нареканий.

Зампредседателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева приняла участие в работе комиссии по приемке ограждений, установленных в рамках муниципального проекта «Наш город». Работы были выполнены в районе дома № 29-б по ул. Белкина и дома № 12 по ул. Первомайской. Все работы приняты без замечаний.

Председатель совета дома Лидия Баранецкая поблагодарила Анастасию Дементьеву за оказанную поддержку.

– Дворовая территория была отремонтирована в рамках программы «ФСГС», но установка ограждений не была предусмотрена. Жители дома обратились за помощью к Анастасии Дементьевой, депутат предложила подать заявку на участие в проекте «Наш город». Благодаря этому мы получили долгожданные ограждения, – рассказала тулячка.

Рядом с домом № 12 по улице Первомайской в рамках муниципального проекта «Наш город» установлено ограждение палисадников и завезен грунт. Как пояснила Анастасия Дементьева, в 2020 году к ней обратилась инициативная группа жителей с просьбой оказать содействие по озеленению территории у дома.

Часть работ удалось выполнить по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»: произведено устройство газона, совместно с жителями высажены саженцы клена. В этом году благоустройство территории было продолжено по «Нашему городу»: установлено ограждение и завезен дополнительный грунт, весной в рамках субботника планируется высадка газонной травы.

– Выражаем Анастасии Олеговне благодарность за поддержку наших инициатив и участие в благоустройстве территории округа, – сказал представитель инициативной группы Вадим Будников.

Во дворе дома № 27 по ул. Новомосковской в рамках проекта «Наш город» установили детское игровое оборудование и лавочки, а по периметру газона смонтировали ограждение.

В состав комиссии вошли депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Дарья Герасимова, жители дома, представители управления по благоустройству, сотрудники МУ «ГСЕЗ». По итогам осмотра был подписан акт приемки.

– Муниципальный проект «Наш город» помогает тулякам благоустраивать придомовые территории. Проект реализуется первый год и уже сейчас востребован у жителей. Туляки активно участвуют в реализации объектов. Они дают обратную связь, сообщая о недоделках. В результате этого диалога качество выполненных работ на объекте повышается, – считает Дарья Герасимова. 

В Ленинском на площади Мира появилась универсальная спортивно-игровая площадка с тренажерами. В состав комиссии работ вошла депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Зайцева, а также жители близлежащих домов, представители администрации города и компании-подрядчика. Работы были приняты без замечаний.

В Хрущево на ул. Шкляра, 1 установили детский городок с качелями, горкой и каруселью. А возле дома № 1 по ул. Совхозной оборудована спортплощадка с уличными тренажерами и теннисным столом.

– Игровые и спортивные площадки необходимы для физического и социального развития детей и подростков. Поэтому в рамках проекта «Наш город» мы особое внимание уделяем именно специально оборудованным территориям для активного досуга, – пояснила Ольга Зайцева.

Работы были приняты без замечаний, туляки поблагодарили органы местного самоуправления и подрядчиков за благоустроенные площадки.

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