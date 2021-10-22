Тульская область стала куратором национального туристического проекта «Императорский маршрут»

21 октября в Калуге на конференции, посвященной национальному туристическому проекту «Императорский маршрут», губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил замгубернатора Тульской области Сергею Егорову символ главного куратора проекта.

– Сегодня Тульская область перенимает эстафету у Калуги и на следующие два года становится куратором федерального проекта. Это большая честь для нас, – замгубернатора Сергей Егоров зачитал приветствие губернатора Тульской области Алексея Дюмина. – У тульской земли богатая история, тесно связанная с правлением династии Романовых. Именно император Петр I заложил славные традиции оружейного дела в Туле, которые мы храним и сегодня. Уверен, что проект «Императорский маршрут» будет способствовать возрождению историко-культурных основ России, популяризации ее достижений в период правления династии Романовых. Мы приложим все силы, чтобы этот проект стабильно развивался.

От имени Алексея Дюмина замгубернатора вручил председателю наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анне Громовой благодарность за большой вклад в развитие проекта.

– У Тульской области огромный историко-культурный потенциал, связанный с 300-летней историей Императорской России. В свою очередь участие в «Императорском маршруте» откроет перед туляками большие возможности в создании новых объектов показа, привлечении инвесторов к возрождению своей истории и культуры, запуске новых туристических маршрутов. Очень важно, что губернатор Алексей Дюмин лично курирует работу по реализации проекта в регионе. У нас большие совместные планы на ближайшие годы. Уверены, что общими усилиями они воплотятся в жизнь, – отметила Анна Громова.

На конференции заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова рассказала о подготовке плана реализации проекта в регионе. В него вошли фестивали, концерты и спектакли, лекции и семинары, а также инфраструктурные и цифровые продукты. Основные направления работы:

- «Тульские оружейники, мужество, воинские победы, честь русского офицера»;

- «Дворянский быт и русская охота»;

- «Благотворительность, милосердие».

Напомним, соглашение о вхождении Тульской области в национальный туристический проект «Императорский маршрут» губернатор Алексей Дюмин и председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова подписали 29 июня 2021 года. В рамках соглашения федеральные и региональные туроператоры начнут формировать новые современные турпродукты, в том числе ориентированные на молодежь. Как сказал в своем Послании губернатор региона, «хотите понять Россию – начните с Тулы!».