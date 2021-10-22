В Туле завершился Всероссийский форум «Национальная безопасность»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийского форума по межведомственному взаимодействию при реализации профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде «Национальная безопасность».

От имени губернатора Алексея Дюмина участников приветствовал его первый заместитель – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин. Он отметил, что уровень защищенности от угроз террористического характера во многом зависит от совместной деятельности органов власти и институтов гражданского общества.

В Тульской области в этом направлении организована комплексная работа, построенная на межведомственном взаимодействии правоохранительных структур, органов исполнительной власти и местного самоуправления, других заинтересованных институтов. Эту работу координирует региональная антитеррористическая комиссия при поддержке Национального антитеррористического комитета.

Важная роль в профилактике деструктивных проявлений в молодежной среде отведена Региональному центру информационной безопасности молодежи. Ежедневно его сотрудники мониторят социальные сети, выявляют сообщества, где пропагандируются экстремизм и терроризм, насилие и жестокость. Эта информация помогает правоохранительным органам своевременно реагировать и принимать необходимые меры.

«Уверен, что результаты работы форума позволят нам выработать эффективные подходы к профилактике терроризма и экстремизма среди молодежи», – подчеркнул председатель правительства.

Валерий Шерин поблагодарил участников за работу и вручил региональные награды организаторам и почетным гостям.

В форуме приняли участие представители органов власти по делам молодежи, антитеррористических комиссий субъектов РФ, сотрудники правоохранительных структур и других организаций. Главная цель их работы – оптимизация межведомственного и межрегионального взаимодействия в сфере профилактики распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде.

Тульская область не случайно была выбрана для проведения форума. Практика Регионального центра информационной безопасности считается одной из лучших в России. Этот опыт в работе по информационной безопасности в молодежной среде рекомендовано использовать всем регионам.