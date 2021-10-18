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Какие ограничения будут действовать в Туле с 22 октября: QR-коды и запреты для общепита
Фото из архива Myslo.

Какие ограничения будут действовать в Туле с 22 октября: QR-коды и запреты для общепита

Планируется, что указ губернатор подпишет уже сегодня.

На заседании регионального оперштаба председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова рассказала, какие ограничения будут действовать с 22 октября.
 
Так, проектом указа предполагается установить время для оказания услуг общественного питания — с 7.00 до 24.00, за исключением дистанционной торговли и самовывоза.
 
Также предлагается запретить оказание услуг общественного питания организованным группам численностью, превышающей 10 человек.
 
Установить, что посещение музеев, театров, кинотеатров, выставок, спектаклей, представлений, а также цирка, боулингов и бильярда, спортивных мероприятий, оказание услуг полустационарными учреждениями будет осуществляться только при условии наличии QR-кода о вакцинации либо о перенесенном заболевании не позднее 6 месяцев.
 
Предлагается запретить посещать детям торговые центры без сопровождения родителей и запретить выезд организованных детских групп, за исключением мероприятий, входящих в единый календарный план.
 
Разрешить перевод на дистанционное обучение студентов 3 и 6 курсов, ординаторов медицинского института, которые работают в учреждениях здравоохранения.
 
Указ сегодня представят на подпись губернатору Алексею Дюмину.
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