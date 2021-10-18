Фото из архива Myslo.
В Тульской области выпадет мокрый снег: ГИБДД обратилась к водителям из-за ухудшения погодных условий
По данным синоптиков, непогода может прийти в регион в ближайшие сутки.
В Тульской области с 21.00 18 октября по 21.00 19 октября похолодает, также ожидается мокрый снег.
В связи с ухудшением погодных и дорожных условий Госавтоинспекция региона призывает участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД, быть предельно внимательными и острожными на проезжей части дороги, а также избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.
ГИБДД напоминает, что пешеходам, прежде чем перейти проезжую часть, следует убедиться, что автомобиль их пропускает, и только после этого продолжать движение.
В темное время суток пешеходы должны использовать на одежде и аксессуарах световозвращающие элементы.
С октября в Тульской области не рекомендуется пользоваться мото- и велотранспортом, так как в указанный период значительно вырастает угроза совершения ДТП с их участием.
- Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07 или 32-95-54.
- По Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.
- Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель» 32-38-38.
- Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7 (999) 374-36-13.
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