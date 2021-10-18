В Тульской области выпадет мокрый снег: ГИБДД обратилась к водителям из-за ухудшения погодных условий

Фото из архива Myslo.

По данным синоптиков, непогода может прийти в регион в ближайшие сутки.

В Тульской области с 21.00 18 октября по 21.00 19 октября похолодает, также ожидается мокрый снег.

В связи с ухудшением погодных и дорожных условий Госавтоинспекция региона призывает участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД, быть предельно внимательными и острожными на проезжей части дороги, а также избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

ГИБДД напоминает, что пешеходам, прежде чем перейти проезжую часть, следует убедиться, что автомобиль их пропускает, и только после этого продолжать движение.

В темное время суток пешеходы должны использовать на одежде и аксессуарах световозвращающие элементы.

С октября в Тульской области не рекомендуется пользоваться мото- и велотранспортом, так как в указанный период значительно вырастает угроза совершения ДТП с их участием.