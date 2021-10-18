Главный эпидемиолог Тульской области расскажет, как сохранить здоровье
Все желающие смогут задать свои вопросы и получить ответы в прямом эфире.
В среду, 20 октября, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи».
Он приурочен ко Всемирному дню борьбы с полиомиелитом, который отмечается 24 октября. На вопросы жителей ответит главный внештатный эпидемиолог Тульской области Ольга Юдакова.
Вопросы можно оставить в комментариях под этим постом, в сообщениях группы или во время прямой трансляции.
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