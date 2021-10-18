Главный эпидемиолог Тульской области расскажет, как сохранить здоровье

Все желающие смогут задать свои вопросы и получить ответы в прямом эфире.

В среду, 20 октября, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи».

Он приурочен ко Всемирному дню борьбы с полиомиелитом, который отмечается 24 октября. На вопросы жителей ответит главный внештатный эпидемиолог Тульской области Ольга Юдакова.