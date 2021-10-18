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В Киреевске осудили мать, случайно убившую своего грудного ребенка
Изображение miami car accident lawyers с сайта Pixabay.

В Киреевске осудили мать, случайно убившую своего грудного ребенка

Женщину приговорили к исправительным работам с удержанием части заработка в пользу государства.

Киреевский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы пос. Бородинский, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла утром 12 августа – женщина выносила из ванной комнаты трехмесячного малыша и случайно ударила его головой о дверной наличник.

Горе-мать не оказала крохе никакой медицинской помощи и не обратилась к врачам, несмотря на наличие у мальчика патологии головного мозга. Спустя несколько часов ребенок скончался от закрытой черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием в мозг.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на полтора года с ежемесячным удержанием 15% заработка в доход государства. До вступления приговора в силу она будет находиться под подпиской о невыезде.

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сегодня, в 09:23 −4
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Место
Тульская областьКиреевский район
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