В Заречье отключат холодную воду

Фото из архива Myslo.

По информации «Тулагорводоканала», во вторник, 19 октября, с 10.00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Демидовская, 115, 117, 119,

ул. Октябрьская, 74, 76, 76-а,

ул. М. Горького, 5,

ул. Дегтярева, 52.

Это связано с ремонтно-восстановительными работами в доме № 119 по ул. Демидовской. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.