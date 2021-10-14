новости
новости
Регистрация
В Тульской области социально ориентированным НКО раздадут почти 6 млн рублей

В Тульской области социально ориентированным НКО раздадут почти 6 млн рублей

Стартовал прием заявок на получение региональных грантов.

Начался прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций Тульской области на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социально ориентированных проектов.

В этом году конкурс региональных грантов проводится в третий раз. Сумма конкурсного отбора в этом году составляет 5 993 156, 40 руб. Оператором грантов является аппарат Общественной палаты Тульской области.

Участникам конкурса необходимо направить заявку, заполнить которую можно в личном кабинете на официальном сайте отбора. Прием заявок закончится 15 ноября, а победители отбора станут известны до 15 декабря.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
некоммерческие организациигрантыподдержка НКО
Место
Тульская областьТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат электроэнергию 15 октября
Где в Туле отключат электроэнергию 15 октября
В тульском Выставочном зале представят работы Александра Майорова
В тульском Выставочном зале представят работы Александра Майорова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.