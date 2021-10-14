В Тульской области социально ориентированным НКО раздадут почти 6 млн рублей

Начался прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций Тульской области на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социально ориентированных проектов.

В этом году конкурс региональных грантов проводится в третий раз. Сумма конкурсного отбора в этом году составляет 5 993 156, 40 руб. Оператором грантов является аппарат Общественной палаты Тульской области.

Участникам конкурса необходимо направить заявку, заполнить которую можно в личном кабинете на официальном сайте отбора. Прием заявок закончится 15 ноября, а победители отбора станут известны до 15 декабря.