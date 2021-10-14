Фото из архива Myslo.
Где в Туле отключат электроэнергию 15 октября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
Они пройдут с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:
- ул. Краснодонцев, 28-38 (чётн.), 29-37 (нечётн.), 28-а, 28-б,
- ул. Гастелло, 7-39 (нечётн.), 18-а, 10-32 (чётн.),
- ул. Панфиловцев, 50, 52, 56-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
- ул. Добролюбова, 19-31 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
- ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 39-45 (нечётн.), 53-в,
- ул. Крылова, 2-26 (чётн.), 5-25 (нечётн.),
- ул. Бородина, 20-40 (чётн.), 11-25 (нечётн.),
- ул. Поленова, 3-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. Советская, 12, 14, 16,
- ул. Демонстрации, 2,
- ул. Р. Зорге, 24-б,
- ул. Немцова, 27,
- ул. Дачная, 1, 1-а, 2,
- ул. Кутузова, 211-225 (нечётн.), 150,
- пер. Дачный, 2-10 (чётн.), 3-а, 8-а, 1-11 (нечётн.),
- пер. 8 Марта, 1-7 (нечётн.), 4,
- пер. Доменный, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. П. Морозова, 2-18 (чётн.), 18-а,
- ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 9-21 (нечётн.), 21-а,
- ул. Староникитская, 77-а, 77-б,
- пр. Ленина, 76, 76-а, 78, 78-а, 80, 80-а, 82,
- ул. Агеева, 1-а, 4,
- ул. Ф. Энгельса, 147, 149, 151, 147-а,
- п. Октябрьский: 25-й пр-д, 10, 12, 14,
- 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
- 22-й пр-д, 3-26,
- 23-й пр-д, 2-24,
- п. Южный: ул. Шоссейная, 7, 8, 10, 14,
- ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51 (частный сектор),
- ул. Садовая, 1, 3, 2-18 (чётн.),
- ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1-15.
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