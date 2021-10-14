В тульском Выставочном зале представят работы Александра Майорова

Тульское музейное объединение приглашает всех желающих на открытие выставки заслуженного художника РФ Александра Майорова. Экспозицию представят в Выставочном зале.

В современной отечественной живописи творчество академика Российской академии художеств, заслуженного художника РФ Александра Майорова занимает особое место. Художника волнуют вечные и глобальные вопросы – смысл жизни, созидание, красота, преображение мира средствами любви.

В рамках выставочного проекта помимо нового живописного цикла «Decor коллекция» Майоров представляет цикл графических работ «Неслучайные мотивы. Рисунки 2020 года», созданный в короткий период.

В руках Майорова черная гелевая ручка, ее «след» не изменишь, здесь требуется особая точность и уверенность. Тематически графический цикл делится на пять частей: «Серебряный век» (первая часть «Капризы декаданса» и вторая «В память о Серебряном веке»), «По мотивам стихотворений», «По мотивам Окуджавы» и «К строфам Бродского».

Каждая из частей цикла дополняется трехмерным объектом, созданным автором с использованием коллажей. Выставка откроется 21 октября в 16.00 и продлится до 5 декабря.