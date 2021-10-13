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Дело антипрививочников: одну сотрудницу «Щегловского вала» восстановили на работе
Фото yandex.com.

Дело антипрививочников: одну сотрудницу «Щегловского вала» восстановили на работе

Сегодня в Пролетарском районном суде состоялось заседание по иску Александры Бывшевой против оборонного предприятия.

Дело Александры Бывшевой, работницы «Щегловского вала», выделяется из массы остальных. Одно из основных ее требований исполнено: женщину восстановили на работе 30 сентября 2021 года. У Александры Львовны имелись противопоказания для прививки от ковида. Подробности этой темы относятся к медицинской тайне, однако, по нашим данным, женщина уже в ходе судебного разбирательства предъявила работодателю документ, форма которого наконец устроила кадровиков. Редакция предполагает, что речь идет всё же о компромиссе, достигнутом между истцом и ответчиком. В пользу этой версии также говорит тот факт, что сегодня, 13 октября, в ходе суда стало известно, что Бывшева отказалась от остальных своих требований к «Щегловскому валу». Дело закрыто.

Евгений Черников, юрист:

Евгений Черников

– Процесс был сложный. С моей точки зрения, мы добились успеха в этом деле. Хорошо, что всё закончилось именно таким образом: интересы моей доверительницы полностью соблюдены, мы действовали, полностью исполняя ее волю. Требования истца были частично удовлетворены. Одним из основных требований Александры Львовны было восстановление ее на работе. Это исковое требование было исполнено АО «Щегловский вал» в рамках судебного процесса. Как только это произошло, истица действительно отказалась от остальных требований, посчитав конфликт исчерпанным.
 

Напомним, 17 сотрудников были отстранены от работы без сохранения заработной платы в связи с тем, что отказались от профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Однако они сочли данные действия руководства незаконными и просили суд отменить приказ об отстранении от работы, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда. 12 работников «Щегловского вала» уже проиграли предприятию в суде.

Сюжет: Дело антипрививочников
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:12 +4
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