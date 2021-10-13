Дело антипрививочников: одну сотрудницу «Щегловского вала» восстановили на работе
Сегодня в Пролетарском районном суде состоялось заседание по иску Александры Бывшевой против оборонного предприятия.
Дело Александры Бывшевой, работницы «Щегловского вала», выделяется из массы остальных. Одно из основных ее требований исполнено: женщину восстановили на работе 30 сентября 2021 года. У Александры Львовны имелись противопоказания для прививки от ковида. Подробности этой темы относятся к медицинской тайне, однако, по нашим данным, женщина уже в ходе судебного разбирательства предъявила работодателю документ, форма которого наконец устроила кадровиков. Редакция предполагает, что речь идет всё же о компромиссе, достигнутом между истцом и ответчиком. В пользу этой версии также говорит тот факт, что сегодня, 13 октября, в ходе суда стало известно, что Бывшева отказалась от остальных своих требований к «Щегловскому валу». Дело закрыто.
Евгений Черников, юрист:
Евгений Черников
Напомним, 17 сотрудников были отстранены от работы без сохранения заработной платы в связи с тем, что отказались от профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Однако они сочли данные действия руководства незаконными и просили суд отменить приказ об отстранении от работы, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда. 12 работников «Щегловского вала» уже проиграли предприятию в суде.