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Непривитые сотрудники НПО «Сплав» подали в суд из-за отстранения от работы
Новое «дело антипрививочников» будет рассматривать Пролетарский районный суд.
В производстве Пролетарского районного суда города Тулы находятся иски двух работников к АО «НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева». Истцы просят суд признать отстранение от работы незаконным, отменить приказ руководства, обязать НПО допустить их к работе, а также взыскать с работодателя недополученный заработок и компенсировать моральный вред.
В заявлениях истцы указывают, что на основании приказа по предприятию они были отстранены от работы в связи с отказом от профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции до окончания периода эпидемиологического неблагополучия либо прохождения вакцинации без сохранения заработной платы.
Истцы считают эти действия незаконными.
Рассмотрение дел назначено на 16 декабря.
Напомним, ранее сотрудники предприятия «Щегловский вал» были отстранены от работы без сохранения заработной платы в связи с тем, что отказались от профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Они подали в суд иск с требованием отменить приказ об отстранении от работы, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда. Но проиграли. Сейчас они подали иск на главу Роспотребнадзора.
23 ноября, в 11:36, 381 7921 50
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