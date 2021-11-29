Непривитые сотрудники НПО «Сплав» подали в суд из-за отстранения от работы

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В производстве Пролетарского районного суда города Тулы находятся иски двух работников к АО «НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева». Истцы просят суд признать отстранение от работы незаконным, отменить приказ руководства, обязать НПО допустить их к работе, а также взыскать с работодателя недополученный заработок и компенсировать моральный вред.

В заявлениях истцы указывают, что на основании приказа по предприятию они были отстранены от работы в связи с отказом от профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции до окончания периода эпидемиологического неблагополучия либо прохождения вакцинации без сохранения заработной платы.

Истцы считают эти действия незаконными.

Рассмотрение дел назначено на 16 декабря.