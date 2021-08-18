Дело антипрививочников с «Щегловского вала»: как прошли первые заседания

Сегодня, 18 августа, в Пролетарском районном суде началось рассмотрение исков от работников «Щегловского вала» к руководству предприятия о признании отстранения от работы незаконным, отмене приказа, возвращению допуска к работе, взыскании недополученного заработка и компенсации морального вреда в размере двух среднемесячных заработков.

В своих заявлениях истцы указывают, что на основании приказа по предприятию были отстранены от работы в связи с отказом от профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) до окончания периода эпидемиологического неблагополучия либо прохождения вакцинации без сохранения заработной платы. Они считают указанные действия незаконными.

Сотрудник предприятия Николай Соколов рассказал Myslo, что отстранение от работы стало для него неожиданностью.

- 16 июня пришел на работу, а пропуск на предприятие заблокирован. И такая ситуация случилась у всех, кто отказался вакцинироваться. Нам говорили, что подписанный нами отказ от вакцинации — это формальность. А после он оказался основной для нашего отстранения.

Мы считаем, что были нарушены наши права, ведь вакцинация добровольная. На предприятии задача по необходимому количеству вакцинированных выполнена. Сейчас мы в суде хотим доказать, что руководство не имело права принимать такое решение и отстранять нас от работы, — пояснил Николай.

В ходе заседания председатель ответчика заявил ходатайство о приобщении к делу отзыва на иск:

- С целью проведения обязательной вакцинации своих работников и в том числе истцов АО «Щегловский вал» были проведены следующие мероприятия:

4 июля издан Приказ № 852 об установлении поощрительных выплат работникам за прохождение полного курса вакцинации, в виде денежных сумм и предоставлении дополнительных оплачиваемых выходных дней. С данным Приказом истцы ознакомлены под подпись.

6 июля АО «Щегловский вал» издало Приказ № 1022 от 06.07.2021 г. об организации работ по вакцинации работников, истцы также были ознакомлены с данным Приказом, под подпись.

Кроме того, согласно Распоряжению № 92 от 9 июля истцы были ознакомлены с последствиями отказа от обязательной профилактической вакцинации по эпидемическим показаниям, что подтверждают собственные подписи в приложении к данному Распоряжению.

И только после проведенной разъяснительной работы и получения письменного отказа (добровольного волеизъявления) от вакцинации от 09.07.2021 г. , истцы были отстранены от выполнения работ Приказом № 34к-о от 15.07.2021 г.

Доводы о том, что были нарушены их конституционные права считаем необоснованными, так как п. 3 статьи 17 Конституции Р. Ф. гласит, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, а п. 3 ст. 55 Конституции Р. Ф. , в свою очередь закрепляет, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

АО «Щегловский вал», со своей стороны, приняло все необходимые меры для своевременного и надлежащего выполнения требований действующего законодательства.

На основании изложенного, а также руководствуясь ст. 76 Трудового кодекса РФ, п. 2 ч. 2 ст. 149 Гражданского процессуального кодекса просим в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.

Также ответчик заявил ходатайство о привлечении в качестве третьих лиц представителей трудовой инспекции. В связи с необходимостью вызова сотрудника этого ведомства суд поставил сделать перерыв в заседании.

Рассмотрение первых назначенных на сегодня исков суд отложил на 31 августа и 1 сентября.