Дело антипрививочников: 12 работников «Щегловского вала» проиграли предприятию в суде

29 сентября Пролетарский районный суд Тулы продолжил рассмотрение исков работников к АО «Щегловский вал» о признании их отстранения от работы незаконным. На этот день были назначены к слушанию 13 дел.

В ходе рассмотрения 12 гражданских дел (по искам Веселова А.Г., Сергеева Н.В., Беседина А.В., Зотова И.М., Цицаркиной О.Н., Левашова О.Г., Савельева С.А., Шмелева А.С., Орлова А.В., Матюхина С.М., Шарапова И.С., Минаева М.А., Пенина А.А., Соколова Н.А.) суд постановил отказать в удовлетворении исковых требований к АО «Щегловский вал». Про троих проигравших истцов Myslo уже писал.

Решения не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном законом порядке.

В ходе рассмотрения гражданского дела по иску Борисова В.А. судом удовлетворено ходатайство истца об отложении судебного заседания для предоставления дополнительных доказательств по делу.

Следующее судебное заседание назначено судом на 1 октября на 12.00.

Напомним, 17 сотрудников были отстранены от работы без сохранения заработной платы в связи с тем, что отказались от профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Однако они сочли данные действия руководства незаконны и просили суд отменить приказ об отстранении от работы, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда.