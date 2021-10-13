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В Киреевске женщина случайно убила грудного ребенка

В Киреевске женщина случайно убила грудного ребенка

Она ударила своего сына о дверной косяк.

В Киреевске местная жительница Любовь О. признана виновной в причинении смерти по неосторожности. 

Судом установлено, что утром 12 августа обвиняемая несла трехмесячного сына из ванной комнаты в спальню и случайно ударила его лбом о наличник дверного проема. Ушиб вызвал отек головного мозга и кому. Обвиняемая не повезла сына в больницу и не оказала ему помощь, и около 13.00 мальчик скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. 
 
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1,5 лет исправительных работ с удержанием ежемесячно 15% заработка в доход государства.

 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 14:49 0
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