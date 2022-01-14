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Дело антипрививочников: суд отказал в иске о восстановлении на работе сотрудникам «НПО «Сплав»
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Дело антипрививочников: суд отказал в иске о восстановлении на работе сотрудникам «НПО «Сплав»

14 января Пролетарский суд Тулы рассмотрел иски двух работников оборонного предприятия, которых отстранили от работы из-за несделанных прививок.

Суд отказал работникам в удовлетворении исковых требований к АО «НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева». Отстранение их от работы признано законным.
 
Напомним, в производстве Пролетарского районного суда Тулы находились иски двух работников к АО «НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева» о признании отстранения от работы незаконным, отмене приказа, обязании допуска к работе, взыскании недополученного заработка и компенсации морального вреда.
 
В своих заявлениях истцы указали, что на основании приказа по предприятию были отстранены от работы в связи с отказом от профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции до окончания периода эпидемиологического неблагополучия либо прохождения вакцинации без сохранения заработной платы.
 
Они считали указанные действия незаконными и просили признать отстранение от работы незаконным, отменить приказ об отстранении от работы, обязать ответчика допустить к работе, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда.
 
В ходе рассмотрения судом этих дел были постановлены решения об отказе в удовлетворении исковых требований к АО «НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева» о признании отстранения от работы незаконным, признании и отмене приказа об отстранении от работы, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.
 
Решения не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном законом порядке.
 
Напомним, ранее сотрудники предприятия «Щегловский вал» были отстранены от работы без сохранения заработной платы в связи с тем, что отказались от профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Они подали в суд иск с требованием отменить приказ об отстранении от работы, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда. Но проиграли. Сейчас они подали иск на главу Роспотребнадзора.
 

 

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сегодня, в 17:08 −13
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