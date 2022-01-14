Дело антипрививочников: суд отказал в иске о восстановлении на работе сотрудникам «НПО «Сплав»

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14 января Пролетарский суд Тулы рассмотрел иски двух работников оборонного предприятия, которых отстранили от работы из-за несделанных прививок.

Суд отказал работникам в удовлетворении исковых требований к АО «НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева». Отстранение их от работы признано законным .

В своих заявлениях истцы указали, что на основании приказа по предприятию были отстранены от работы в связи с отказом от профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции до окончания периода эпидемиологического неблагополучия либо прохождения вакцинации без сохранения заработной платы.

Они считали указанные действия незаконными и просили признать отстранение от работы незаконным, отменить приказ об отстранении от работы, обязать ответчика допустить к работе, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда.

В ходе рассмотрения судом этих дел были постановлены решения об отказе в удовлетворении исковых требований к АО «НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева» о признании отстранения от работы незаконным, признании и отмене приказа об отстранении от работы, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Решения не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном законом порядке.