Дело антипрививочников: работники «Щегловского вала» увеличили сумму морального вреда до 1 млн рублей

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Работники «Щегловского вала» уточнили исковые требования в части компенсации морального вреда. Истцы требуют выплатить им по 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления судебного департамента в Тульской области. Ранее истцы требовали компенсировать им моральный вред в размере двух среднемесячных заработков.

Напомним, в производстве Пролетарского районного суда г. Тулы находятся 18 исков работников к АО «Щегловский вал» о признании отстранения от работы незаконным, отмене приказа, обязании допуска к работе, взыскании недополученного заработка и компенсации морального вреда.

В своих заявлениях истцы указывают, что на основании приказа по предприятию они были отстранены от работы в связи с отказом от профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) до окончания периода эпидемиологического неблагополучия либо прохождения вакцинации без сохранения заработной платы. Считают указанные действия незаконными и просят признать отстранение от работы незаконным, отменить приказ об отстранении от работы, обязать ответчика допустить к работе, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда.

Рассмотрение дел в суде продолжается. Следующие заседания состоятся 14 и 15 сентября.