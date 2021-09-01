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Дело антипрививочников: работники «Щегловского вала» увеличили сумму морального вреда до 1 млн рублей
Фото из архива Myslo.

Дело антипрививочников: работники «Щегловского вала» увеличили сумму морального вреда до 1 млн рублей

В Туле суд продолжает рассматривать иски оборонщиков, отстраненных от работы из-за отказа сделать прививку от ковида.

Работники «Щегловского вала» уточнили исковые требования в части компенсации морального вреда. Истцы требуют выплатить им по 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления судебного департамента в Тульской области. Ранее истцы требовали компенсировать им моральный вред в размере двух среднемесячных заработков.

Напомним, в производстве Пролетарского районного суда г. Тулы находятся 18 исков работников к АО «Щегловский вал» о признании отстранения от работы незаконным, отмене приказа, обязании допуска к работе, взыскании недополученного заработка и компенсации морального вреда.

В своих заявлениях истцы указывают, что на основании приказа по предприятию они были отстранены от работы в связи с отказом от профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) до окончания периода эпидемиологического неблагополучия либо прохождения вакцинации без сохранения заработной платы. Считают указанные действия незаконными и просят признать отстранение от работы незаконным, отменить приказ об отстранении от работы, обязать ответчика допустить к работе, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда.

Рассмотрение дел в суде продолжается. Следующие заседания состоятся 14 и 15 сентября.

Сюжет: Дело антипрививочников
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Автор: Юлия Королева
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