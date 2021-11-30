Дело антипрививочников со «Щегловского вала»: 26 сотрудников предприятия вакцинировались

В Туле 26 отстраненных от работы из-за отказа вакцинироваться сотрудников АО «Щегловский вал» вакцинировались от коронавируса. А еще 4 сотрудников предоставили медотвод. Все они были допущены к работе, сообщили Myslo представители предприятия. Еще 7 человек, из числа отстраненных, уволились по собственному желанию.

Напомним, ряд сотрудников оборонного предприятия были отстранены от работы без сохранения заработной платы в связи с тем, что они отказались от профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Сотрудники подали в суд с требованием отменить приказ об отстранении от работы, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда. Но проиграли.