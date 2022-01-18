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Более сотни туляков судятся с главой Роспотребнадзора: требуют отменить обязательную вакцинацию

Более сотни туляков судятся с главой Роспотребнадзора: требуют отменить обязательную вакцинацию

Рассмотрение иска началось сегодня, 18 января, в Тульском областном суде. В иске 121 фамилия.

В Тульском областном суде сегодня утром началось рассмотрение коллективного иска об оспаривании постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации. В списке истцов 121 фамилия, часть из них — работники «Щегловского вала», которые судились с предприятием за восстановление их на рабочем месте в связи с отказом от прививки против коронавируса.

Напомним, минувшим летом 57 непривитых сотрудников АО «Щегловский вал» отстранили от работы без сохранения зарплаты. 26 человек подали в суд иск с требованием отменить приказ об отстранении от работы, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда. Но проиграли.

Новый иск, адресованный руководителю Роспотребнадзора по Тульской области Александру Ломовцеву, — коллективный. Он связан с постановлением об обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, к которым относятся работники предприятий торговли, образования, здравоохранения, общественного питания, транспорта, МФЦ, системообразующих предприятий, также государственные гражданские служащие и сотрудники органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Заседание было предварительным, рассмотрение иска отложили на 8 февраля.

Сюжет: Дело антипрививочников
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:30 +7
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