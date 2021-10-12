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Куда ушла из министерства замминистра образования Тульской области?
Фото: пресс-служба регионального правительства.

Куда ушла из министерства замминистра образования Тульской области?

Елена Пчелина поступила на работу в Институт повышения квалификации. Об этом пишут региональные СМИ.

Вчера, 11 октября, свой пост покинула заместитель министра образования Тульской области Елена Пчелина. На своей должности она курировала вопросы, связанные с дошкольным и общим образованием, а ранее работала в профильном отделе министерства.
 
Пчелина заняла руководящую должность в Институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования региона, пишут «Тульские новости».
 
Напомним, Елена Пчелина окончила Тульский государственный педагогический институт по специальности «Учитель начальных классов» и работала по специальности в тульской школе № 40. Затем трудилась в городском управлении образования, прошла путь от главного специалиста до начальника сектора. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ».
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