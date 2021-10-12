Экс-владельцу новомосковского ТЦ «Первый» предъявлено новое обвинение в мошенничестве

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В Туле 56-летний бывший владелец новомосковского торгового центра «Первый» Юрий Струнге обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Напомним, Струнге был задержан в мае прошлого года и в сентябре был осужден за мошенничество. После апелляции Тульский областной суд смягчил наказание — вместо двух лет колонии общего режима Струнге приговорили к полутора годам колонии-поселения.

По информации Myslo, новое дело в отношении Юрия Струнге связано с хищением денег у НМУП «Новомосковский рынок» при выполнении подрядных работ. Первое заседание по данному делу назначено на 14 октября.