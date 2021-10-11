новости
новости
Регистрация
В Тульской области замминистра образования покинула свой пост

В Тульской области замминистра образования покинула свой пост

Официально о причинах кадровых изменений не сообщалось.

Заместитель министра образования Тульской области Елена Пчелина покинула свой пост. На своей должности она курировала вопросы, связанные с дошкольным и общим образованием, а ранее работала в профильном отделе министерства. 

Официально о причинах кадровых изменений не сообщалось, но по информации источника Myslo, причиной увольнения Пчелиной могла стать ситуация, сложившаяся вокруг единственной тульской вечерней школы на ул. Зорге. Её должны были отремонтировать к 1 сентября текущего года, но работы до сих пор не завершены и контракт с подрядчиком не расторгнут.

Елена Пчелина окончила Тульский государственный педагогический институт по специальности «Учитель начальных классов» и работала по специальности в тульской школе № 40. Затем трудилась в городском управлении образования, прошла путь от главного специалиста до начальника сектора. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ».

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 21:40 +2
Другие статьи по темам
Событие
министерство образования Тульской областикадровые перестановкиправительство Тульской области
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат электричество 12 октября
Где в Туле отключат электричество 12 октября
В каком районе Тулы самая жёсткая вода: результаты исследований
В каком районе Тулы самая жёсткая вода: результаты исследований
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.