В Тульской области замминистра образования покинула свой пост

Заместитель министра образования Тульской области Елена Пчелина покинула свой пост. На своей должности она курировала вопросы, связанные с дошкольным и общим образованием, а ранее работала в профильном отделе министерства.

Официально о причинах кадровых изменений не сообщалось, но по информации источника Myslo, причиной увольнения Пчелиной могла стать ситуация, сложившаяся вокруг единственной тульской вечерней школы на ул. Зорге. Её должны были отремонтировать к 1 сентября текущего года, но работы до сих пор не завершены и контракт с подрядчиком не расторгнут.

Елена Пчелина окончила Тульский государственный педагогический институт по специальности «Учитель начальных классов» и работала по специальности в тульской школе № 40. Затем трудилась в городском управлении образования, прошла путь от главного специалиста до начальника сектора. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ».