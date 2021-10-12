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Высокие гости, «Дискотека Авария» и первый волейбольный матч: репортаж с открытия «Тула-Арены»

Высокие гости, «Дискотека Авария» и первый волейбольный матч: репортаж с открытия «Тула-Арены»

В понедельник, 11 октября, в Туле открылся многофункциональный спорткомплекс.

Долгожданное событие получилось грандиозным.

На открытие приехали помощник Президента РФ Игорь Левитин и министр спорта РФ Олег Матыцин, а также президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин.

– Сегодня перед всеми регионами стоят задачи по улучшению демографии. Это большая комплексная работа, в том числе в сфере медицины, экологии, популяризации здорового образа жизни и вовлечения в спорт. Поэтому мы продолжаем строить новые спортивные объекты. Уверен, что открытие «Тула-Арены» поможет нам растить новых чемпионов и укреплять здоровье людей, – подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Он поблагодарил ПАО «ГМК «Норильский никель» и лично Владимира Потанина за участие в жизни региона и помощь в борьбе с пандемией, а также помощника Президента РФ Игоря Левитина и министра спорта РФ Олега Матыцина за внимание к Тульской области.

– Развитие массового спорта и создание возможностей для его продвижения было и остается приоритетом социальной политики «Норникеля». Компания вкладывает средства в улучшение спортивной инфраструктуры по всей стране. На протяжении многих лет «Норникель» сотрудничает с Олимпийским комитетом России, Федерацией хоккея России, Российским футбольным союзом и другими спортивными организациями. За это время был накоплен успешный опыт реализации крупных проектов национального и международного уровня, и теперь мы делимся этим опытом с другими регионами. Крепкое здоровье и общечеловеческие ценности, прививаемые новым поколениям благодаря спорту, становятся импульсом для дальнейшего успешного развития всей страны, – отметил Владимир Потанин.

Игорь Левитин передал жителям области приветствие от Президента РФ Владимира Путина и поздравил туляков с открытием нового спорткомплекса.

Олег Матыцин отметил, что Тульская область — хороший пример для других регионов. По вовлеченности жителей в массовый спорт она превышает базовый показатель. Это в том числе и заслуга Алексея Дюмина.

Сюрпризом для гостей праздника стало выступление группы «Дискотека Авария». Артисты исполнили зажигательные хиты «Арам-зам-зам», «Фантазер», «Небо» и другие.

А завершением праздника стал первый домашний матч «Тулицы» в сезоне 2021/2022 в Суперлиге с командой «Минчанка». Тулячки победили со счетом 3:1.

Кто будет тренироваться в спорткомплексе «Тула-Арена»? 

Новая «Тула-Арена» – большой шаг в развитии спорта в Тульской области. Спорткомплекс разделен на две части – в первой большая площадка для проведения соревнований по единоборствам и игровым видам спорта. Здесь будут проходить региональные, всероссийские и международные соревнования по мини-футболу, гандболу и волейболу. Трибуны в зале рассчитаны на 2000 мест. 

Вторая часть – современные тренировочные залы для единоборств. Здесь будут тренироваться и проводить сборы боксеры, дзюдоисты, борцы, самбисты, представители рукопашного боя и восточных единоборств. Все залы полностью укомплектованы спортивными снарядами и оборудованы комфортными раздевалками и душевыми. 

Андрей Зайцев, главный тренер сборных команд Тульской области по боксу: 

– Условия в новом зале замечательные! Я смело могу сказать, что это самый большой и оснащенный зал в Тульской области. Мы долго ждали открытия, приходили, смотрели, подсказывали, как его оборудовать. Все спортсмены в восторге. Такого помещения у нас еще не было! Ребята занимаются во всех уголках Тульской области. Новая тренировочная база позволит проводить совместные тренировки всех спортсменов региона для подготовки к соревнованиям высших рангов. Раньше это было проблематично. 

Иван Онищенко, мастер спорта по боксу международного класса, член сборной команды России, победитель первенства Европы: 

– Большое помещение, два ринга, инвентарь – в новом зале есть всё. Нравится даже атмосфера: яркая, мотивирующая. Теперь у нас есть возможность тренироваться со спортсменами со всего региона, мы сможем обмениваться опытом и достигать новых вершин.

Анна Шубина, мастер спорта России по рукопашному бою, трехкратная чемпионка России, многократная чемпионка первенства ЦФО: 

– Залы большие, есть необходимая амуниция, все для того, чтобы качественно готовиться к соревнованиям. Раньше у нас были обычные боксерские груши, а в новом зале совершенно другой уровень. Уже к следующим крупным соревнованиям – к Кубку мира в Москве – я буду готовиться в этом спорткомплексе. Надеюсь, добьюсь больших успехов.

Мария Грызлова, призер первенства мира по дзюдо:

– Зал отличный, не в пример тому, где мы занимались раньше. По своему опыту могу сказать, это европейский уровень, лучше за свою карьеру я не видела. Спортсменам важно не только оснащение, но и обстановка в целом. Новый зал просторный, светлый и удобный. Всё функционально, в том числе раздевалки и душевые.  Это важно в достижении результатов. 

Спортсмены признались, что новый спорткомплекс – стимул для еще более высоких результатов. Они пообещали, что порадуют туляков новыми победами!

Напомним, соглашение о строительстве спорткомплекса было подписано в присутствии губернатора Алексея Дюмина и президента ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина на XXIII Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:07 +2
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