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Туляк украл из съемной квартиры телевизоры и посуду
Фото: архив Myslo.

Туляк украл из съемной квартиры телевизоры и посуду

А еще прихватил постельные принадлежности. Сейчас он задержан.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратилась тулячка, сдававшая квартиру в аренду. После того как квартиросъемщик съехал, она обнаружила, что вместе с ним уехали два телевизора, постельные принадлежности и посуда. Ущерб от его действий составил 26 000 рублей.
 
Сотрудники полиции довольно быстро задержали подозреваемого — 44-летнего безработного мужчину. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 11:10 +3
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