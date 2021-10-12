Туляк украл из съемной квартиры телевизоры и посуду

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А еще прихватил постельные принадлежности. Сейчас он задержан.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратилась тулячка, сдававшая квартиру в аренду. После того как квартиросъемщик съехал, она обнаружила, что вместе с ним уехали два телевизора, постельные принадлежности и посуда. Ущерб от его действий составил 26 000 рублей.

Сотрудники полиции довольно быстро задержали подозреваемого — 44-летнего безработного мужчину. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».