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Число жертв растет: 15 человек умерли за сутки от коронавируса в Тульской области
Фото из архива Myslo.

Число жертв растет: 15 человек умерли за сутки от коронавируса в Тульской области

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 152 человек, 135 выздоровели, 15 умерли.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 56 027 жителей региона, 48 183 вылечились, 3133 умерли.

Вот как выглядит ситуация в регионах страны:

За последние сутки в России выявлено 28 647 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 421 (8,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 7 775 365 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 962 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 216 415 человек.
Сюжет: Коронавирус
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:26 −4
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