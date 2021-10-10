Фото из архива Myslo.
Число жертв растет: 15 человек умерли за сутки от коронавируса в Тульской области
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 152 человек, 135 выздоровели, 15 умерли.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 56 027 жителей региона, 48 183 вылечились, 3133 умерли.
Вот как выглядит ситуация в регионах страны:
За последние сутки в России выявлено 28 647 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 421 (8,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 7 775 365 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 962 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 216 415 человек.
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