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В тульском Мясново компания на ВАЗ-2112 улетела в кювет

В тульском Мясново компания на ВАЗ-2112 улетела в кювет

Происшествие случилось вчера, 9 октября, в вечернее время.

Как сообщили Myslo очевидцы, вечером 9 октября на улице Верхняя Студенка компания из четырех человек на "двенашке" улетела в кювет. 

Наш читатель по имени Вадим прислал в редакцию видео:

По словам очевидцев, около 18.30 на узкой дороге встретились грузовик и ВАЗ-2112. Видимо, водитель отечественного авто испугался, что они не разойдутся, отрулил и потерял управление. "Двенашка" съехала в кювет. К слову, автомобиль находился на месте и сегодняшним утром. Свидетели происшествия говорят, что компания выглядела так, будто они навеселе. Подтверждения этой информации нет.

Отмечается, что в аварии никто не пострадал.

В региональном УГИБДД информация о ДТП не поступала.   

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:10 +4
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