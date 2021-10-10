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В Туле прошел фестиваль науки и образования «Большая перемена»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле прошел фестиваль науки и образования «Большая перемена»

Фестиваль прошел при поддержке правительства Тульской области.

9 октября в творческом индустриальном кластере «Октава» по инициативе Благотворительного Фонда «Эмпатия» прошел первый бесплатный семейный фестиваль науки и образования «Большая перемена».

Туляки и гости города смогли побывать на лекциях, мастер-классах, кинопоказах от Высшей технической школы и Политехнического музея (Москва). Приглашенные спикеры обсудили принципы мотивации учеников в школе и предложили свое видение школ будущего.

Параллельно в техлабе Pro. Парк состоялись мастер-классы по 3D-моделированию и лазерной резке для детей и взрослых.

Для преподавателей прошли профильные образовательные секции, организованные Высшей технической школой в партнерстве с Институтом художественного образования и культурологии Российской академии образования, Тульским государственным педагогическим университетом им. Л. Н. Толстого, Межрегиональной тьюторской Ассоциацией и Ассоциацией русскоязычных коучей.

Тульским педагогам рассказали о новых методах коррекции девиантного поведения подростков с помощью художественного образования и культуры — арт-терапии, проектной работы и др.

 

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В Туле прошел фестиваль науки и образования «Большая перемена», Фото: 1
В Туле прошел фестиваль науки и образования «Большая перемена», Фото: 2
В Туле прошел фестиваль науки и образования «Большая перемена», Фото: 3
В Туле прошел фестиваль науки и образования «Большая перемена», Фото: 4
В Туле прошел фестиваль науки и образования «Большая перемена», Фото: 5
В Туле прошел фестиваль науки и образования «Большая перемена», Фото: 6
В Туле прошел фестиваль науки и образования «Большая перемена», Фото: 7
В Туле прошел фестиваль науки и образования «Большая перемена», Фото: 8
В Туле прошел фестиваль науки и образования «Большая перемена», Фото: 9
В Туле прошел фестиваль науки и образования «Большая перемена», Фото: 10
В Туле прошел фестиваль науки и образования «Большая перемена», Фото: 11
В Туле прошел фестиваль науки и образования «Большая перемена», Фото: 12
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:01 +1
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