Как живут кошки, спасенные тульскими волонтерами из адской квартиры

Худые и больные животные превратились в упитанных питомцев. Присмотритесь: может, среди них ваш будущий друг?

Историю кошек из адской квартиры Myslo рассказывал в декабре 2020 года. Тогда волонтеры спасли 68 кошек из адских условий – животные жили в голоде и полной антисанитарии.

Волонтеры сняли животным помещение и выходили их. Многие нашли дом. С покупкой лекарств и корма помогали, в том числе, и читатели Myslo.

Спустя десять месяцев мы заглянули в гости к хвостатым. Кошек теперь не узнать: худые несчастные животные с целым букетом заболеваний превратились в упитанных, вальяжных питомцев. Сейчас в помещении живут двадцать кошек. Это те, кто пока так и не встретил своего человека.

Юлия Пялова, волонтер – Здесь на передержке уже не только кошки из той квартиры. Четыре кошки взяты из подобных условий. У них умер хозяин, и они оказались не нужны. К сожалению, это типичная история. Еще двух кошек подобрали с улицы, вылечили и оставили здесь – решили дать им шанс встретить своих хозяев. Сейчас коты выглядят по-другому, столько жалости уже не вызывают, поэтому и денег на их содержание перечисляют меньше. Мы понемногу справляемся. Аренда стоит 12 000 рублей, мешок корма «Сириус» – 2500 рублей (их нужно 3-4 в месяц), мешок наполнителя – около 300 рублей (таких в месяц уходит около 20 штук). Мы максимально стараемся сократить расходы: тот же наполнитель берем со склада, получается дешевле. Ветеринары тоже идут на уступки, делают нам скидки.

Но расходов с учетом количества животных всё равно много, в месяц – примерно 35 000 рублей.

Главная задача волонтеров – пристроить четвероногих питомцев. После того как история утихла, разбирать кошек стали меньше.

– Мы следим за всеми историями своих питомцев, получаем фото от новых хозяев. Проблем с кошками нет, а если животное не сходится характером с новой семьей, мы готовы забрать его обратно. Но такие случаи редки. Более того, у нас брали даже больных животных, лечили и оставляли себе. Это большое счастье!

Волонтеры благодарны всем, кто им помогает.

– У нас есть постоянные финансовые кураторы, они понемногу перечисляют каждый месяц. Что-то покупаем на свои деньги. Остальное собираем в соцсетях. Одна девушка часто привозит животным влажный корм, балует их. Благодаря неравнодушным людям кошки живут, и у них есть шанс найти семью.

Помочь животным можно разными способами. Сейчас им нужны капли от паразитов «Стронгхолд» или «Адвокат» и вакцины. Каждая вакцина стоит около 400 рублей, на 20 кошек это внушительная сумма.

Помимо этого можно приносить корм «Сириус», он недорогой, и кошки к нему привыкли. Также четвероногие будут рады влажным кормам Felix, для них это настоящий деликатес.

Еще крайне необходимы когтеточки, лежанки и комплексы для кошек – старые совсем испортились.

Помочь можно и финансово. Все отчеты волонтеров максимально прозрачны и публикуются в соцсетях.

Помочь деньгами можно переводом на карту волонтера Юлии:

Карта СБ 4276 6600 3986 3667 (получатель — Юлия Анатольевна С.) с пометкой «Кошачий АД».

Отслеживать поступления и следить за судьбой животных можно «ВКонтакте» по ссылке. История животных также есть в отдельной группе «ВКонтакте».

Ну и самое главное – животным нужен дом, где их будут любить. Возможно, кошки потребуют чуть больше заботы в первое время, но они обязательно будут вам благодарны за спасение. Все кошки приучены к лотку.

А вот и сами пушистики:



Мура, 6-7 лет. Стерилизована. Умная и спокойная кошка.

Глаша, 2 года. Стерилизована. Привита. Трусливая, но становится ласковой, если понимает, что ей не причинят вреда.

Марго, 2 года. Стерилизована. Привита. Хорошо ладит с другими животными и детьми.

Василиса, 2 года. Стерилизована. Привита. Небольшого размера. Тихая, спокойная, ласковая, но немного трусливая.

Стеша, 2 года. Стерилизована, привита. Ласковая, немного осторожная. На передержке ей тяжело, потому что ее обижают сородичи. Очень нужен дом!

Варя, 2 года. Стерилизована. Привита. Ласковая, добрая, любит играть.

Мотя, 3 года. Стерилизована. Привита. Кошка для тех, кто хочет ненавязчивого друга. Мотенька – прекрасное приложение к дивану, добрая, любит, чтобы ее гладили. Любимое занятие – есть и спать.

Кира, 2 года. Стерилизована. Привита. Осторожная красавица, ее любовь нужно завоевать, но потом она обязательно ответит взаимностью.

Бася, 1 год. Кастрирован. Привит. Шикарный брутальный кот. Очень ласковый, любит и поиграть, и рядышком полежать.

Лексус, 1 год. Кастрирован. Привит. Очень энергичный, игривый, но немного осторожный котик. Ему нужно будет привыкнуть к человеку.

Нина, 2 года. Стерилизована. Тихая и спокойная. Очень труслива по отношению к новым людям, но если доверяет, то становится ласковой.

Нюша, 2 года. Стерилизована. Привита. Небольшого размера. Ласковая и нежная кошка. У Нюши небольшие проблемы с глазом – непроходимость слезных каналов. Раз в сутки глаз нужно протирать хлоргексидином.