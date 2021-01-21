17 кошек из адской квартиры нашли дом!

Об истории кошек из адской квартиры Myslo писал в декабре. Волонтеры спасли из ужасных условий больше 60 кошек. Животным сняли помещение, читатели Myslo помогали с покупкой корма и лекарств, а информацию о поиске новых хозяев размещали на сайте и в еженедельнике «Слобода». Пришло время поделиться хорошими новостями. Вот коты и кошки, которые уже нашли дом, которых любят в их новой семье.

Этого котика забрали одним из первых, теперь у него все хорошо.

Мусю и Бусю забрали вместе. Они сразу изучили лоточек и стойко перенесли все медицинские процедуры. Кажется, у них всё отлично.

Часть кошек хозяйка той злополучной квартиры перевезла в Липки, где кошки тоже выживают только благодаря волонтерам. Одну из них удалось пристроить. Качество фото оставляет желать лучшего, но это не главное.

У Корицы история очень трогательная. Оказывается, у нее был дом, но 1,5 года назад она потерялась и попала в адскую квартиру. Хозяева нашли ее по объявлениям. Корица оказалась Витаминкой, даже спустя столько времени она узнала хозяев и свой дом. Сейчас она отходит от пережитого кошмара в своем любимом доме.

Эта малышка нашла заботливых хозяев. Её теперь зовут Мия. Полных мисочек!

Кошечку Капу забрали прямо со стационара. Она живет в квартире в Алексине - единственная кошечка в семье. Второе фото уже из дома!

Тея тоже поделилась приветом из дома!

У этой красотки появился дом и имя. Теперь она Рыжуля. Больше никаких адских условий – мягкий диван, полная миска и ежедневные почесушки.

Кот и кошка уехали жить в частный дом.

Глаша - живёт на Косой Горе у доброй женщины Надежды.

Рыжик и Плюша - уехали в семью Зои Васильевны в Алексин.

Серенького котика взяли люди на ферму, чтобы пить парное молочко и ловить мышек.

Арчи теперь житель Черни.

Варя дождалась своего человека. Её будущие хозяева приехали на передержку, чтобы выбрать кошку. Между ними и Варей случилась любовь с первого взгляда.

На передержке еще остаются больше 40 кошек. Им нужна помощь. Кошкам и котам нужен корм. Многим из них из-за болезни нужен лечебный. В галерее есть фото необходимых кормов.

Также нужны шприцы инсулиновые и на 2 мл, медицинские перчатки, влажный корм (любой), пеленки, мусорные пакеты.

Будет очень кстати финансовая помощь.

Помочь деньгами можно переводом на карту волонтера Юлии:

Карта СБ 4276 6600 3986 3667 (получатель — Юлия Анатольевна С.) с пометкой «Кошачий АД».

Отслеживать поступления и следить за судьбой животных можно «ВКонтакте» по ссылке. История животных также есть в отдельной группе ВКонтакте.

Также нужна помощь добровольцев. На передержке нужно постоянно убирать за животными и кормить их. Сейчас за ними ухаживают шесть волонтеров, но у них тоже есть семьи и работа. Если вы готовы помочь и уделить хотя бы немного времени, звоните по тел. 8−953−971−13−28 (Юлия).

Ну и самое главное, животным нужен дом, где их будут любить. Возможно, они требуют чуть больше заботы в первое время, но коты обязательно останутся вам благодарны за спасение. Если вы готовы взять к себе в дом кого-то из них, звоните по тел. 8−953−971−13−28 (Юлия).