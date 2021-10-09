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В Киреевском районе 28-летний мужчина попался на краже

В Киреевском районе 28-летний мужчина попался на краже

Объектом преступления стал мопед.

Полицией в Киреевском районе установлен подозреваемый в краже. По предварительным данным, злоумышленник проник ночью в чужую хозпостройку. Предположительно, он знал о том, что владелец хранит внутри мопед. Именно транспортное средство и стало предметом посягательства. Повредив навесной замок, подозреваемый реализовал свой преступный умысел.

Сотрудники уголовного розыска при проведении оперативных мероприятий установили, что кражу совершил 28-летний неработающий ранее судимый местный житель. Похищенное обнаружено и изъято. В отделе МВД проводят работу по выяснению всех деталей происшествия.

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вчера, в 10:33 0
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Событие
кражамопед
Место
Киреевский район
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