Тульский стилист Александр Рогов возвращается в эфир с шоу «Шопоголики»

«Шопоголики» — это шоу с элементами реалити, в котором герои соревнуются друг с другом в составлении модных образов за главный приз в 50 000 рублей и за почетное звание «главного шопоголика».

Условия проекта просты: четыре заядлых шопоголика, у каждого 10 тысяч рублей и всего час времени, чтобы подобрать 3 тотал-лука, которые должны впечатлить самого искушенного ведущего Александра Рогова и его соведущих-экспертов Гошу Карцева и Марианну Елисееву.

Главный приз заберёт тот участник, чей образ, по мнению модных критиков, окажется наиболее уместным для озвученного мероприятия.

В проекте зрителей ждет не только соревнование, но и практические советы — Александр расскажет о цикличности моды и о хитростях, благодаря которым из обыденных элементов гардероба можно сделать классные модные образы.

Александр Рогов:

- Моя главная миссия — переводить язык трендов на простой и человеческий, ведь стиль — не привилегия элиты. И вместе с телеканалом «Ю» мы вам это докажем. На примере наших героинь мы покажем, что с помощью одежды можно не только измениться внешне, но и поменять свою жизнь".

Александр Рогов — звездный стилист, телеведущий, эксперт моды, автор книги «Гид по Стилю» и создатель собственного бренда одежды ROGOV. С проектом «Шопоголики» работает не впервые — в 2008 году Александр был одним из самых ярких судей шоу, которое тогда выходило на MTV. Ранее Александр Рогов вел модную программу на СТС «Успеть за 24 часа».