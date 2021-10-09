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Тульский стилист Александр Рогов возвращается в эфир с шоу «Шопоголики»

Тульский стилист Александр Рогов возвращается в эфир с шоу «Шопоголики»

Премьера модного реалити в эфире канала «Ю» 9 октября в 14.00.

«Шопоголики» — это шоу с элементами реалити, в котором герои соревнуются друг с другом в составлении модных образов за главный приз в 50 000 рублей и за почетное звание «главного шопоголика».

Условия проекта просты: четыре заядлых шопоголика, у каждого 10 тысяч рублей и всего час времени, чтобы подобрать 3 тотал-лука, которые должны впечатлить самого искушенного ведущего Александра Рогова и его соведущих-экспертов Гошу Карцева и Марианну Елисееву.

Главный приз заберёт тот участник, чей образ, по мнению модных критиков, окажется наиболее уместным для озвученного мероприятия.

В проекте зрителей ждет не только соревнование, но и практические советы — Александр расскажет о цикличности моды и о хитростях, благодаря которым из обыденных элементов гардероба можно сделать классные модные образы.

Александр Рогов:

- Моя главная миссия — переводить язык трендов на простой и человеческий, ведь стиль — не привилегия элиты. И вместе с телеканалом «Ю» мы вам это докажем. На примере наших героинь мы покажем, что с помощью одежды можно не только измениться внешне, но и поменять свою жизнь".

Александр Рогов — звездный стилист, телеведущий, эксперт моды, автор книги «Гид по Стилю» и создатель собственного бренда одежды ROGOV. С проектом «Шопоголики» работает не впервые — в 2008 году Александр был одним из самых ярких судей шоу, которое тогда выходило на MTV. Ранее Александр Рогов вел модную программу на СТС «Успеть за 24 часа».

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вчера, в 11:30 +1
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