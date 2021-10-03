Рост продолжается: В Тульской области суточное число заболевших ковидом увеличилось до 135

Фото из архива Myslo.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 135 случаев коронавируса, 66 человек выздоровели, 11 скончались.

Отметим, что с конца сентября в регионе растет число заболевших коронавирусом. На фоне этого губернатор Алексей Дюмин поручил правительству подготовить предложения и рекомендации по дополнительным санитарным мерам.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 55 015 жителей Тульской области, 47 275 вылечились, 3052 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: