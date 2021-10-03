Фото из архива Myslo.
Рост продолжается: В Тульской области суточное число заболевших ковидом увеличилось до 135
Скончались 11 человек.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 135 случаев коронавируса, 66 человек выздоровели, 11 скончались.
Отметим, что с конца сентября в регионе растет число заболевших коронавирусом. На фоне этого губернатор Алексей Дюмин поручил правительству подготовить предложения и рекомендации по дополнительным санитарным мерам.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 55 015 жителей Тульской области, 47 275 вылечились, 3052 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:47, 37 1894 -9
1 октября, в 11:19, 83 1897 -4
1 октября, в 10:48, 264 6998 -18
30 сентября, в 20:33, 168 11664 -55
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