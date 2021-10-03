«Арсенал» — «Химки»: яркие нули и потеря капитана
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2 октября в Туле состоялся матч 10-го тура Российской премьер-лиги — «Арсенал» принимал «Химки». В нынешнем сезоне команды выступают одинаково плохо: перед очным поединком туляки занимали 13-е место в турнирной таблице, а подмосковные футболисты располагались строчкой ниже.
В прошлом туре «Химки» в большинстве не смогли обыграть «Локомотив» — матч закончился со счётом 0:0. А «Арсенал», в свою очередь, довольно неожиданно оступился в Екатеринбурге, пропустив там два безответных мяча.
- Каждую игру рано пропускаем, говорим об этом, но, к сожалению, сегодня это снова произошло. Надо продолжать работать, — прокомментировал тогда поражение от «Урала» главный тренер туляков Миодраг Божович.
И в матче с «Химками» можно было заметить результаты этой работы: с первых минут хозяева забрали мяч и организовывали опасные подходы к воротам Ильи Лантратова. Самый запоминающийся эпизод на старте игры произошёл, пожалуй, на 7-й минуте. Максим Беляев со своей половины поля выполнил отличный заброс на Даниила Хлусевича, но вингер «Арсенала», классно обработавший мяч, не смог попасть в створ ворот.
«Химки» огрызались и смогли выровнять владение мячом, но туляки выглядели гораздо острее. Хлусевич и Зурико Давиташвили, заменивший в старте Эванса Кангву [замбиец получил повреждение и остался вне заявки на матч], затерзали своих оппонентов — уже к 30-й минуте сразу два защитника подмосковной команды «повисли» на жёлтых карточках.
Впрочем, действительно голевых моментов туляки создать не сумели, но в целом, команда наиграла на гол. «Химки» же, ведомые экс-тренером «Арсенала» Игорем Черевченко, терпеливо и стоически сносили атаки хозяев, дожидаясь шанса на разящую контратаку. Но в обороне «Арсенал» действовал достаточно уверенно — единственный момент у гостей появился на исходе тайма. После стандарта мяч заметался по штрафной и отскочил к многоопытному Денису Глушакову, который пробил рядом со штангой.
Хозяева же к этой минуте упустили несколько классных шансов: Иван Новосельцев не успел замкнуть скидку Георги Костадинова после углового, Горан Чаушич дважды бил с линии штрафной, но сначала угодил в защитника, а потом спас Лантратов.
Очень солидно у «Арсенала» смотрелась связка Хлусевича и Игоря Смольникова. Оккупировав правый фланг, они раз за разом принимали интересные и нестандартные решения. Хорош был Евгений Марков, цепляющийся впереди за каждый мяч. Нельзя не отметить и уверенную игру Кингса Кангвы, который занял позицию атакующего полузащитника и уверенно дирижировал атаками команды.
Уже в добавленное время «Арсенал» создал еще один момент, но удар Смольникова, получившего разрезающий пас от Зурико, заблокировали защитники гостей.
Второй тайм снова начался с атак туляков: сначала вратаря дальним ударом решил проверить Марков, а спустя пару минут Кингс открылся на линии штрафной и здорово пробил в касание — Лантратов снова выручил.
Гости не забывали отвечать своими контрвыпадами и, вопреки отсутствию забитых мячей, игра смотрелась очень здорово. «Арсеналу» совсем чуть-чуть не хватало для того, чтобы открыть счёт. Но несмотря на волны атак красно-жёлтых, «Химки» оставались на плаву.
На 66-й минуте Кангва здорово отдал на Давиташвили, который с линии штрафной бил в дальний угол, но мяч разминулся со штангой. Гости ответили на это через 3 минуты — после подачи штрафного мяч от Хлусевича срезался в ворота, но Антон Коченков проявил чудеса реакции. В этом же эпизоде травму головы получил капитан «Арсенала» Георги Костадинов. После столкновения с футболистом «Химок», его на машине скорой помощи увезли в больницу.
В финальном отрезке матча «Арсенал» создал еще один отличный момент: вышедший на замену вместо Маркова Александру Тудорие головой скинул мяч на реактивного Давиташвили, тот ураганом промчался по краю и выполнил в штрафную пас, хороший по задумке, но ужасный по исполнению. Хлусевич, летевший замыкать дальнюю штангу, только взглядом проводил мяч, укатившийся за пределы поля. «Химки» отвечали ударами Мирзова и Долгова.
Таким образом, матч завершился вполне закономерной ничьей. О справедливости такого результата заявил и Миодраг Божович, подводя итоги игры:
Я доволен отношением команды к игре, видно, что все бились, никому не было все равно. С этой позиции доволен, а что касается игры, то всегда может быть лучше.
«Арсенал» — «Химки» — 0:0