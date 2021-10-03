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«Арсенал» — «Химки»: яркие нули и потеря капитана

«Арсенал» — «Химки»: яркие нули и потеря капитана

Подготовили для вас обзор матча и большой фоторепортаж.

2 октября в Туле состоялся матч 10-го тура Российской премьер-лиги — «Арсенал» принимал «Химки». В нынешнем сезоне команды выступают одинаково плохо: перед очным поединком туляки занимали 13-е место в турнирной таблице, а подмосковные футболисты располагались строчкой ниже.

В прошлом туре «Химки» в большинстве не смогли обыграть «Локомотив» — матч закончился со счётом 0:0. А «Арсенал», в свою очередь, довольно неожиданно оступился в Екатеринбурге, пропустив там два безответных мяча.

- Каждую игру рано пропускаем, говорим об этом, но, к сожалению, сегодня это снова произошло. Надо продолжать работать, — прокомментировал тогда поражение от «Урала» главный тренер туляков Миодраг Божович.

И в матче с «Химками» можно было заметить результаты этой работы: с первых минут хозяева забрали мяч и организовывали опасные подходы к воротам Ильи Лантратова. Самый запоминающийся эпизод на старте игры произошёл, пожалуй, на 7-й минуте. Максим Беляев со своей половины поля выполнил отличный заброс на Даниила Хлусевича, но вингер «Арсенала», классно обработавший мяч, не смог попасть в створ ворот.

«Химки» огрызались и смогли выровнять владение мячом, но туляки выглядели гораздо острее. Хлусевич и Зурико Давиташвили, заменивший в старте Эванса Кангву [замбиец получил повреждение и остался вне заявки на матч], затерзали своих оппонентов — уже к 30-й минуте сразу два защитника подмосковной команды «повисли» на жёлтых карточках.

Впрочем, действительно голевых моментов туляки создать не сумели, но в целом, команда наиграла на гол. «Химки» же, ведомые экс-тренером «Арсенала» Игорем Черевченко, терпеливо и стоически сносили атаки хозяев, дожидаясь шанса на разящую контратаку. Но в обороне «Арсенал» действовал достаточно уверенно — единственный момент у гостей появился на исходе тайма. После стандарта мяч заметался по штрафной и отскочил к многоопытному Денису Глушакову, который пробил рядом со штангой.

Хозяева же к этой минуте упустили несколько классных шансов: Иван Новосельцев не успел замкнуть скидку Георги Костадинова после углового, Горан Чаушич дважды бил с линии штрафной, но сначала угодил в защитника, а потом спас Лантратов.

Очень солидно у «Арсенала» смотрелась связка Хлусевича и Игоря Смольникова. Оккупировав правый фланг, они раз за разом принимали интересные и нестандартные решения. Хорош был Евгений Марков, цепляющийся впереди за каждый мяч. Нельзя не отметить и уверенную игру Кингса Кангвы, который занял позицию атакующего полузащитника и уверенно дирижировал атаками команды.

Уже в добавленное время «Арсенал» создал еще один момент, но удар Смольникова, получившего разрезающий пас от Зурико, заблокировали защитники гостей.

Второй тайм снова начался с атак туляков: сначала вратаря дальним ударом решил проверить Марков, а спустя пару минут Кингс открылся на линии штрафной и здорово пробил в касание — Лантратов снова выручил.

Гости не забывали отвечать своими контрвыпадами и, вопреки отсутствию забитых мячей, игра смотрелась очень здорово. «Арсеналу» совсем чуть-чуть не хватало для того, чтобы открыть счёт. Но несмотря на волны атак красно-жёлтых, «Химки» оставались на плаву.

На 66-й минуте Кангва здорово отдал на Давиташвили, который с линии штрафной бил в дальний угол, но мяч разминулся со штангой. Гости ответили на это через 3 минуты — после подачи штрафного мяч от Хлусевича срезался в ворота, но Антон Коченков проявил чудеса реакции. В этом же эпизоде травму головы получил капитан «Арсенала» Георги Костадинов. После столкновения с футболистом «Химок», его на машине скорой помощи увезли в больницу.

В финальном отрезке матча «Арсенал» создал еще один отличный момент: вышедший на замену вместо Маркова Александру Тудорие головой скинул мяч на реактивного Давиташвили, тот ураганом промчался по краю и выполнил в штрафную пас, хороший по задумке, но ужасный по исполнению. Хлусевич, летевший замыкать дальнюю штангу, только взглядом проводил мяч, укатившийся за пределы поля. «Химки» отвечали ударами Мирзова и Долгова.

Таким образом, матч завершился вполне закономерной ничьей. О справедливости такого результата заявил и Миодраг Божович, подводя итоги игры:

- У нас была пара моментов, пара хороших подходов, где могли лучше сыграть. Где-то не повезло, что мы не забили, где-то повезло, что «Химки» не забили. Ничья — закономерный результат.
 
Я доволен отношением команды к игре, видно, что все бились, никому не было все равно. С этой позиции доволен, а что касается игры, то всегда может быть лучше.
 
У игроков было желание забить, иногда слишком большое. Были моменты, когда не давали пасы в лучшую ситуацию. Они принимают такое решение в игре. Сегодня не повело, что не забили.
 
Впервые в сезоне «Арсенал» сумел оставить ворота в неприкосновенности, но для победы этого, к сожалению, оказалось мало. Перед перерывом на матчи национальных сборных туляки остаются на 13-й строчке турнирной таблицы. Следующий матч «Арсенал» проведёт 16 октября — в Тулу приедет питерский «Зенит». Начало игры в 14.00.
 

«Арсенал» — «Химки» — 0:0

 
2 октября. Тула. Центральный стадион, 2868 зрителей. Судьи Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), Илья Елеференко, Антон Кобзев (оба — Москва).
 
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новосельцев, Степанов, Хлусевич, Костадинов (Сокол, 73), Чаушич, К. Кангва (Гулиев, 67), Давиташвили, Марков (Тудорие, 67).
 
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков (Трошечкин, 46), Мирзов, Боженов (Набиуллин, 62), Соколов (Кухарчук, 70), Адеми (Долгов, 46).
 
Предупреждены Филин (17), Тихий (29), К. Кангва (38), Боженов (59), Новосельцев (73), Давиташвили (90).
 
Удары (в створ): 16 (3) — 8 (2). Угловые: 4 — 3.
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сегодня, в 12:12 −1
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