Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
На пожаре в Туле погибли два человека
По факту происшествия проводится доследственная проверка.
3 октября в 2.24 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи сообщили о пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном в поселке Трудовой.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области уточнили, что к ликвидации горения пожарные приступили в 2.44. С открытым пламенем удалось справиться спустя полчаса.
На пожаре погибли мужчина и женщина, оба 1974 г. р. По нашей информации, они являлись сожителями.
По факту происшествия Следственный комитет по Тульской области начал доследственную проверку. Как сообщили Myslo в пресс-службе ведомства, назначены необходимые экспертизы. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
Другие статьи по темам
Событие
Место