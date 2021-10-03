На пожаре в Туле погибли два человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

3 октября в 2.24 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи сообщили о пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном в поселке Трудовой.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области уточнили, что к ликвидации горения пожарные приступили в 2.44. С открытым пламенем удалось справиться спустя полчаса.

На пожаре погибли мужчина и женщина, оба 1974 г. р. По нашей информации, они являлись сожителями.

По факту происшествия Следственный комитет по Тульской области начал доследственную проверку. Как сообщили Myslo в пресс-службе ведомства, назначены необходимые экспертизы. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.