В Тульской области разработают новые ограничения по коронавирусу

В последние дни обстановка с коронавирусом в Тульской области, как и в целом по стране, снова стала осложняться. К коронавирусу добавился сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. По словам Алексея Дюмина, в Тульской области ситуация пока лучше, чем в других регионах ЦФО, однако, по мнению экспертов, ухудшение эпидобстановки неминуемо.

– В медучреждениях должен быть необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты. Кроме того, в любой момент может возникнуть необходимость в дополнительных койках. Нужно проработать нагрузку на медицинский персонал, при необходимости привлекать волонтеров. Держите эти вопросы на личном контроле и оперативно реагируйте, – поручил Алексей Дюмин региональному минздраву.

По словам заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Марины Безбородовой, за последнюю неделю зарегистрирован рост количества случаев ОРВИ, новой коронавирусной инфекции и внебольничных пневмоний.

Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков доложил, что на данный момент в медучреждениях имеется всё необходимое для оказания помощи больным. Для госпитализации пациентов с COVID-19 развернуто 990 коек, из них занято 795. Плановая помощь полностью сохранена. От коронавируса привито первым компонентом более 585 тысяч человек, вторым компонентом – почти 553 тысячи жителей региона. От гриппа привились порядка 218 тысяч человек, в регион также поступила и вакцина для детей.

Губернатор с учетом текущей ситуации и прогнозов ее развития попросил членов регионального оперативного штаба подготовить предложения и рекомендации по дополнительным санитарным мерам и заблаговременно оповестить жителей об их введении. Алексей Дюмин поручил своему заместителю Сергею Егорову проработать возможность увеличения количества рейсов общественного транспорта в часы пик и активизировать мероприятия по соблюдению масочного режима.