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Обзор Myslo: Как выглядят самые дорогие квартиры на продажу в Туле
Фото: Авито.

Обзор Myslo: Как выглядят самые дорогие квартиры на продажу в Туле

Прогулялись по Авито.

сауна и итальянская мебель

Пятикомнатная квартира на ул. Демонстрации, 27 оказалась самой дорогой. 163,3 м² стоят 22 миллиона рублей.

Автор объявления уточняет, что квартира — в отличном состоянии. Сделан евроремонт, есть итальянская мебель. Три лоджии, два санузла, сауна.

Галерея
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 1
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 2
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 3
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 4
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 5
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 6
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 7
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 8
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 9
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 10
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квартира элитная

Немного дешевле — 21 млн 995 тыс. — стоит двушка на ул. Демонстрации, 1-а. Площадь квартиры — 82,5 м².

- Продаю элитную двухкомнатную квартиру улучшенной планировки. Расположена в историческом деловом центре города. В шаговой доступности есть всё необходимое. Шикарная квартира, про которую можно говорить часами, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, — пишет автор объявления.

Галерея
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 1
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 2
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 3
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 4
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 5
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 6
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 7
показать все фотографии
всё включено

Трёшка за 19 млн 990 тыс. рублей продается на ул. Л. Толстого, 132. Автор объявления утверждает, что квартира — элиткласса. Общая площадь — 114 квадратных метров.

- Квартира улучшенной планировки: просторная кухня-гостиная, две большие изолированные спальни, раздельный санузел, две вместительные лоджии. Укомплектована мебелью, дорогостоящей техникой, текстилем.

Всё, что на фото — включено в стоимость жилья.

Галерея
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 1
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 2
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 3
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 4
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 5
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 6
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 7
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 8
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 9
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 10
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 11
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 12
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 13
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 14
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 15
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 16
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 17
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 18
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 19
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 20
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 21
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 22
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 23
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 24
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 25
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кондиционер в каждой комнате

Трехкомнатная квартира площадью 132,2 м² на ул. Тульской выставлена на продажу за 19 млн рублей. Две спальни, два санузла.

- Сделан дорогой качественный ремонт, каждая комната оснащена кондиционером. Квартира более пяти лет в собственности, - написано в объявлении.

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Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 1
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 2
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 3
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 4
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 5
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 6
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 7
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 8
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 9
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 10
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 11
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 12
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 13
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 14
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 15
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 16
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 17
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 18
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 19
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 20
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 21
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 22
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акцент на красном

За 19 млн 500 тыс. рублей продается трешка на ул. Софьи Перовской. Автор объявления уточняет, что в эту сумму входит и мебель.

- Отличная квартира, после ремонта не проживали. Дорогой ремонт, дорогая мебель, качественная техника. Есть подземный паркинг, продается отдельно.

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Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 1
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 2
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 3
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 4
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 5
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 6
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 7
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 8
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 9
Самые дорогие квартиры на продажу, Фото: 10
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