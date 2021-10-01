Обзор Myslo: Как выглядят самые дорогие квартиры на продажу в Туле

Автор объявления уточняет, что квартира — в отличном состоянии. Сделан евроремонт, есть итальянская мебель. Три лоджии, два санузла, сауна.

квартира элитная

Немного дешевле — 21 млн 995 тыс. — стоит двушка на ул. Демонстрации, 1-а. Площадь квартиры — 82,5 м².

- Продаю элитную двухкомнатную квартиру улучшенной планировки. Расположена в историческом деловом центре города. В шаговой доступности есть всё необходимое. Шикарная квартира, про которую можно говорить часами, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, — пишет автор объявления.

всё включено

Трёшка за 19 млн 990 тыс. рублей продается на ул. Л. Толстого, 132. Автор объявления утверждает, что квартира — элиткласса. Общая площадь — 114 квадратных метров.

- Квартира улучшенной планировки: просторная кухня-гостиная, две большие изолированные спальни, раздельный санузел, две вместительные лоджии. Укомплектована мебелью, дорогостоящей техникой, текстилем.

Всё, что на фото — включено в стоимость жилья.

кондиционер в каждой комнате

Трехкомнатная квартира площадью 132,2 м² на ул. Тульской выставлена на продажу за 19 млн рублей. Две спальни, два санузла.

- Сделан дорогой качественный ремонт, каждая комната оснащена кондиционером. Квартира более пяти лет в собственности, - написано в объявлении.