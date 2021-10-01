Обзор Myslo: Как выглядят самые дорогие квартиры на продажу в Туле
Прогулялись по Авито.
Пятикомнатная квартира на ул. Демонстрации, 27 оказалась самой дорогой. 163,3 м² стоят 22 миллиона рублей.
Автор объявления уточняет, что квартира — в отличном состоянии. Сделан евроремонт, есть итальянская мебель. Три лоджии, два санузла, сауна.
Немного дешевле — 21 млн 995 тыс. — стоит двушка на ул. Демонстрации, 1-а. Площадь квартиры — 82,5 м².
- Продаю элитную двухкомнатную квартиру улучшенной планировки. Расположена в историческом деловом центре города. В шаговой доступности есть всё необходимое. Шикарная квартира, про которую можно говорить часами, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, — пишет автор объявления.
Трёшка за 19 млн 990 тыс. рублей продается на ул. Л. Толстого, 132. Автор объявления утверждает, что квартира — элиткласса. Общая площадь — 114 квадратных метров.
- Квартира улучшенной планировки: просторная кухня-гостиная, две большие изолированные спальни, раздельный санузел, две вместительные лоджии. Укомплектована мебелью, дорогостоящей техникой, текстилем.
Всё, что на фото — включено в стоимость жилья.
Трехкомнатная квартира площадью 132,2 м² на ул. Тульской выставлена на продажу за 19 млн рублей. Две спальни, два санузла.
- Сделан дорогой качественный ремонт, каждая комната оснащена кондиционером. Квартира более пяти лет в собственности, - написано в объявлении.
За 19 млн 500 тыс. рублей продается трешка на ул. Софьи Перовской. Автор объявления уточняет, что в эту сумму входит и мебель.
- Отличная квартира, после ремонта не проживали. Дорогой ремонт, дорогая мебель, качественная техника. Есть подземный паркинг, продается отдельно.