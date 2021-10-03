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В тульской поликлинике на ул. Демьянова нет отопления: мерзнут врачи и пациенты

В тульской поликлинике на ул. Демьянова нет отопления: мерзнут врачи и пациенты

В здании на одном из этажей срезаны батареи.

Ремонт в поликлинике на ул. Демьянова в Туле ведется в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» компанией ООО «Интекостройсервис». На проведение работ было выделено около 60 миллионов рублей. Ремонт должен был завершиться 30 сентября.

Но обозначенный в контракте срок не соблюден даже близко. До сих пор медучреждение являет собой строительную площадку — во дворе лежат стройматериалы. Не решен даже один из первостепенных вопросов — отопление. В здании батареи на некоторых этажах были срезаны ещё летом. Сейчас же медики вынуждены использовать электрические обогреватели в кабинетах, но и этого недостаточно, а главное небезопасно — старая проводка может не выдержать столь большой нагрузки.

Пациенты сидят в очередях в верхней одежде.

О проблеме рассказала на своей странице тулячка Елена Рябикова:

- После нескольких походов в поликлинику ТОКБ № 2 (Тула, ул. Демьянова, 22), к которой, замечу, приписано ещё 47 тыс. граждан Центрального округа города-героя, мне есть, что сказать по поводу этого богоугодного заведения.

Специалисты хорошие в поликлинике пока имеются, и они реально пытаются помочь людям. Спасибо им громадное! Но работать врачам, медсёстрам, лаборантам сейчас приходится в условиях, приближенных к экстремальным: в здании до сих пор нет тепла.

Батареи на третьем этаже отсутствуют, про отделочные работы говорить вообще не приходится. Приём ведётся на первом и втором этажах. Гардероб закрыт, что понятно: пациенты вынуждены ждать очереди в верхней одежде. Но — в бахилах, что, согласитесь, нелепо в предлагаемых условиях.

В кабинетах кой-где установлены разнокалиберные обогреватели. На вопрос: когда обещают дать тепло, никто из врачей ответа дать не может. Говорят: нас руководство в известность не ставит…

Вопрос: выдержит ли немолодая проводка дополнительную нагрузку, а бюджет заведения — нешуточные счета за электричество?

P. S. Чуть не забыла: хорошо бы убрать из поликлиники мышей, а то они уже белым днём там гуляют…

Myslo обратился в министерство здравоохранения Тульской области за комментарием.

В ведомстве сообщили, что проблема с подрядчиком, который не выполнил в срок контракт, действительно есть. Сейчас этот вопрос активно решается на уровне руководства министерства. Что касается отопления, его пообещали запустить его в понедельник.

Юлия Александрова
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:15 +6
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