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Завод-призрак из Санкт-Петербурга отправил в Тулу 18 тонн опасной молочки

Завод-призрак из Санкт-Петербурга отправил в Тулу 18 тонн опасной молочки

Контролирующие органы выяснили, что по адресу производства расположен многоквартирный дом.

Фирма-призрак из Санкт-Петербурга отправила в Тулу 18 тонн опасной молочной продукции. Это выяснилось в ходе проверки производителя ООО «Феникс», которую провели сотрудники Россельхознадзора.

С начала года компания, расположенная на улице Заставской в Санкт-Петербурге, произвела более 5 тыс. литров молока и 2,3 тыс. тонн сыра, сметаны, сливочного масла. В ходе выезда сотрудники ведомства обнаружили, что по указанному адресу производства находится многоквартирный жилой дом.

– Кроме того, в государственных реестрах отсутствовали информация о принятии деклараций о соответствии на молочную продукцию  и сведения о результатах лабораторных испытаний. В соответствии с законодательством РФ реализация данных товаров запрещена, — сообщается на сайте регионального Россельхознадзора.

Согласно сведениям из системы «Меркурий», более 144 тонн пищевой продукции было реализовано компаниям и индивидуальным предпринимателям из 16 регионов страны.

Наибольший объем продукции отгружен в Пензу — 40 тонн, в Иркутск — 38 тонн, в Тулу — 18 тонн.

Информацию передали в правоохранительные и налоговые органы, а также в управления Россельхознадзора по месту получения потенциально опасной продукции.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:35 +2
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