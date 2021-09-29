В Подмосковье ФСБ задержала полицейских, которые вымогали у туляка 200 тысяч рублей

Сотрудники ФСБ и ОСБ МВД задержали в Подмосковье трех полицейских, которые вымогали деньги у пойманного с наркотиками жителя Тулы. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

Операция проходила 23 сентября. Все задержанные — офицеры в звании от капитана до подполковника полиции.

«Брали их, судя по всему, за дело: днем ранее они поймали мужчину, у которого якобы при себе были наркотики. За спасение от уголовного дела ему надо было выложить 200 тысяч рублей», — сказано в сообщении.