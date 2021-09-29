новости
новости
Регистрация
В Подмосковье ФСБ задержала полицейских, которые вымогали у туляка 200 тысяч рублей

В Подмосковье ФСБ задержала полицейских, которые вымогали у туляка 200 тысяч рублей

Сотрудники МВД хотели получить деньги с мужчины, сутками ранее задержанного с наркотиками.

Сотрудники ФСБ и ОСБ МВД задержали в Подмосковье трех полицейских, которые вымогали деньги у пойманного с наркотиками жителя Тулы. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
 
Операция проходила 23 сентября. Все задержанные — офицеры в звании от капитана до подполковника полиции.
 
«Брали их, судя по всему, за дело: днем ранее они поймали мужчину, у которого якобы при себе были наркотики. За спасение от уголовного дела ему надо было выложить 200 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:37 +4
Другие статьи по темам
Событие
фсбзадержаниезадержание полицейского
Место
ПодмосковьеТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Статистика по ковиду: в Тульской области за сутки 121 случай заболевания и 12 смертей
Статистика по ковиду: в Тульской области за сутки 121 случай заболевания и 12 смертей
Завод-призрак из Санкт-Петербурга отправил в Тулу 18 тонн опасной молочки
Завод-призрак из Санкт-Петербурга отправил в Тулу 18 тонн опасной молочки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.