В Подмосковье ФСБ задержала полицейских, которые вымогали у туляка 200 тысяч рублей
Сотрудники МВД хотели получить деньги с мужчины, сутками ранее задержанного с наркотиками.
Сотрудники ФСБ и ОСБ МВД задержали в Подмосковье трех полицейских, которые вымогали деньги у пойманного с наркотиками жителя Тулы. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
Операция проходила 23 сентября. Все задержанные — офицеры в звании от капитана до подполковника полиции.
«Брали их, судя по всему, за дело: днем ранее они поймали мужчину, у которого якобы при себе были наркотики. За спасение от уголовного дела ему надо было выложить 200 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
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