Расследование Myslo: молочный комбинат-призрак, странные фирмы и мертвый директор

Юлия Королева и Кристина Вернигорина. Фото Дмитрия Дзюбина и otzovik.com.

Опасный продукт

На днях Роспотребнадзор в разных регионах страны начал распространять предупреждения об опасности сливочного масла «Крестьянское» производства ООО «Молтрейд». Масло это — чистый фальсификат. На упаковке указан адрес производства: Тула, ул. Братьев Жабровых, 12 (обычная городская девятиэтажка).

Вот как выглядит это масло:



Фото otzovik.com

Санитарные врачи предупредили:

– Продукция не соответствует требованиям безопасности, производится неизвестными лицами в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление.

Myslo обратился к базам данных по проверке юридических лиц, и вот что выяснилось.

История «Молтрейда»

Фирм с названием ООО «Молтрейд» в России десятки. Интересующая нас нашлась и в Тульской области. Зарегистрирована фирма была в апреле 2012 года под адресу: Тула, ул. Братьев Жабровых, 12. В базах есть оговорка — «Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС — 26.04.2018)».

Директором фирмы значится некий Абрамов Андрей Андреевич, а учредителем — Нечаев Вадим Геннадьевич. У фирмы есть адреса в Туле, Рязани и Краснодаре.

К слову, фирма имела даже госконтракты: сливочное масло «Крестьянское» поставлялось Федеральной службе исполнения наказаний по Рязанской области.

Актуальный адрес «Молтрейда» — девятиэтажка на ул. Братьев Жабровых. В ней и имел регистрацию по месту жительства директор фирмы Андрей Абрамов.

Myslo отправился по указанному адресу.

В однокомнатной квартире, в которой зарегистрировано ООО, дверь никто не открыл. «Андрей Абрамов? Да он умер два года назад, — удивились соседи. — Какие могут быть фирмы?!»

Как удалось узнать Myslo, туляк Андрей Абрамов был ранее несколько раз судим по разным статьям уголовного кодекса, отбывал наказание на строгом режиме и имел проблемы с наркотиками.

При жизни он стал учредителем четырех и директором девяти фирм: «Инвариант», «Бар маркет», «А.В.», «Гарант-климат» и других. Все они были открыты в разные годы, причем семь из них были зарегистрированы на ул. Братьев Жабровых, 12. Некоторые открытые на него фирмы были зарегистрированы также в Рязанской области.

Резиновая квартира для юрлиц

Myslo сделал запрос в Управление федеральной налоговой службы по Тульской области. И вот что нам ответили.

Руководитель ООО «Молтрейд» является массовым (руководит более чем пятью юрлицами).

В 2017 году Межрайонная ИФНС России №10 по Тульской области (Единый регистрационный центр) проводила проверку достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. Налоговики направили руководителю уведомления на домашний адрес, на адрес юрлица и в адрес участника. Никакой реакции.

Впоследствии инспекция внесла запись о недостоверности сведений о руководителе (Абрамове) 21.11.2017 г. А в 2018 году в ЕГРЮЛ также внесли запись о недостоверности его адреса. Также налоговая инициировала исключение из реестра и самого ООО «Молтрейд».

Производство, которого нет

Учредитель ООО «Молтрейд» Вадим Нечаев — также туляк. Руководитель 12 фирм, учредитель — 10, большинство в Тульской, Рязанской областях и Краснодарском крае.

Как мы уже говорили, в истории ООО «Молтрейд» три адреса:

1. Краснодар, ул. Защитников Отечества, 5 — на поверку тоже оказался жилым домом с продуктовым магазином в цокольном этаже.

Вот как выглядит это место:

При этом в списке организаций по этому адресу (по данным 2Гис) никакого «Молтрейда» нет:

2. Рязань, ул. Новоселковская, 72. 2. Рязань, ул. Новоселковская, 72.

3. Тула, ул. Каракозова, 43, предыдущий адрес «производства». Как видно по фото, это частный дом.

Еще немного углубимся в историю фирмы.

«Молторг», «Златапродукт», «Молпрод», «Морозовское молоко» и «Соколовское молоко» — множество фирм по производству молока и маргарина основаны и работают в Рязанской области по разным адресам.

К слову, некоторые вычеркнуты из Единого реестра юрлиц (как и наш «Молтрейд») по решению регистрирующего органа, т. е. принудительно. Но, к примеру, одна из фирм действует, причем по тому же адресу, что и наш «Молтрейд», — на ул. Новоселковской в Рязани.

Не может ли сливочное масло, о котором предупреждал Роспотребнадзор, производиться там?

Получается, правоохранителям есть что выяснять в этой истории. Между тем санитарные врачи уже направили материалы проверки масла в следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Внимание: опасное масло!

Если заметите на прилавках масло сладкосливочное несоленое «Крестьянское» м.д.ж. 72,5%, ГОСТ 32261–2013 , высший сорт, масса — 180 г (изготовитель ООО «Молтрейд»), обращайтесь в Роспотребнадзор.

Подобная продукция была замечена в Омске, Владимире, Липецке.