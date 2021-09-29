Под Тулой улетели в кювет три легковушки

В результате ДТП есть пострадавшие.

Утром 29 сентября на автодороге Тула – Белев произошло ДТП. Как рассказал корреспонденту Myslo очевидец, неподалеку от села Шатово в Дубенском районе улетели в кювет три легковых автомобиля.

«Предположительно, это Renault Duster, «Нива» и BMW. Сотрудники МЧС и ГИБДД уже на месте», — уточнил читатель.

В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии и сообщили, что по состоянию на 11.10 имеются сведения о двух пострадавших. Обстоятельства происшествия уточняются.