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Под Тулой улетели в кювет три легковушки

Под Тулой улетели в кювет три легковушки

В результате ДТП есть пострадавшие.

Утром 29 сентября на автодороге Тула – Белев произошло ДТП. Как рассказал корреспонденту Myslo очевидец, неподалеку от села Шатово в Дубенском районе улетели в кювет три легковых автомобиля.
 
 
«Предположительно, это Renault Duster, «Нива» и BMW. Сотрудники МЧС и ГИБДД уже на месте», — уточнил читатель.
 
 
В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии и сообщили, что по состоянию на 11.10 имеются сведения о двух пострадавших. Обстоятельства происшествия уточняются.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:23 0
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Тульская областьДубенский район
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