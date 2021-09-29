Три работника АО «Щегловский вал» проиграли в суде антипрививочные иски

Они были отстранены от работы в связи с отказом от прививок от COVID-19.

Пролетарский районный суд Тулы сегодня продолжил рассмотрение исков работников к АО «Щегловский вал» о признании их отстранения от работы незаконным.

Напомним, 17 сотрудников были отстранены от работы без сохранения заработной платы в связи с тем, что отказались от профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Однако они считают, что данные действия руководства незаконны, и просили суд отменить приказ об отстранении от работы, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда.

На 29 сентября было назначено 13 судебных заседаний. На данный момент по трем из них (по искам Веселова А. Г., Сергеева Н. В., Беседина А. В.) вынесено решение.

Суд отказал в удовлетворении исковых требований к АО «Щегловский вал».

Решения не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном порядке.

Заседания по рассмотрению гражданских дел работников к АО «Щегловский вал» продолжаются, последнее на сегодня назначено на 17.00.